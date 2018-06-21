Сборная Бразилии прилетела в Петербург
Футболисты сборной Бразилии вечерним рейсом прилетели из Сочи в Санкт-Петербург, где команде предстоит провести матч ЧМ-2018 против сборной Коста-Рики. Игроки поселились в одной из гостиниц в центре Петербурга.
Бразильские футболисты были встречены несколькими сотнями соотечественников, устроивших по случаю приезда команды народные гуляния.
#SeleçãoBrasileira chegou em São Petersburgo e sentiu o carinho da torcida. Muito obrigado, galera! #GigantesPorNatureza #Copa2018— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 20 июня 2018 г.
Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/fnhrU3flgN
Напомним, игра состоится 22 июня и начнется в 15.00 по московскому времени.