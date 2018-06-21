Поворачивающая во двор иномарка убила мотоциклиста

ДТП в Колпинском районе Петербурга закончилось гибелью пилота мотоцикла вечером 20 июня.

Как стало известно «Фонтанке», столкновение произошло около девяти часов вечера на Оборонной улице в Колпино. Водитель KIA поворачивал во двор 10 дома и не заметил в правом ряду мотоцикл. Подоспевшие медики помочь водителю не смогли, мужчина скончался.

Напомним, накануне в Петербурге произошло ещё два смертельных ДТП. В Петергофе после выезда на встречную полосу от столкновения с маршруткой погиб водитель и двое его детей, пострадали восемь человек в ПАЗ. На КАД цементовоз въехал в стоявший на аварийке «Дэу Матис». Водителя легковой машины также спасти не удалось.