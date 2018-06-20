Сборной России за выход в 1/8 финала мундиаля испекли торт, футболистов им потчевали сегодня за ужином.

Фотография кулинарного изделия размещена в официальном твиттере национальной команды вечером 20 июня.

На ужине – торт в честь выхода @TeamRussia в 1/8 финала 🎂 pic.twitter.com/WzhLwKwrBu — Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.

Напомним, сегодня стало известно о том, что сборная России впервые в своей истории сыграет в плей-офф финала Кубка мира по футболу. Днём играли её соперники по группе, Уругвай победил Саудовскую Аравию и также, как и россияне, набрал 6 очков. Лидер группы определится в очной ставке команд 25 июня. Но в любом случае, они уже прошли в следующую стадию турнира.