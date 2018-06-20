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20.06.2018 23:25

Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit

Палата лордов британского парламента окончательно утвердила в среду вечером правительственный вариант законопроекта о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Лорды одобрили законопроект простым большинством, без проведения процедуры голосования. Это решение положило конец попыткам внести в документ поправки, наделяющие парламент полномочиями по изменению условий Brexit или отмене выхода из Евросоюза в случае невозможности заключения соглашения с Брюсселем. Теперь законопроект поступает на утверждение королевы, после чего обретет статус закона.

Ранее парламентарии, в основном в палате лордов, пытались смягчить положения законопроекта и, как следствие, условия Brexit. Поправки требовали согласования разных палат и из-за этого документ "кочевал" от нижней палаты в верхнюю и обратно. Эта процедура получила название "пинг-понг". Вместе с тем с самого начала было ясно, что документ будет принят в предлагаемом правительством виде, так как кабинет Терезы Мэй, выступающей за "жесткий Brexit", располагает поддержкой палаты общин, которая имеет большее влияние при принятии законов.

Главным положением законопроекта о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.

Источник: РИА Новости


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