Самолет Ираклион-Москва съехал с рулежной полосы в аэропорту столицы Крита

Самолет Airbus 320 авиакомпании Ellinair, выполнявший рейс Ираклион-Москва, съехал с полосы во время руления в аэропорту "Никос Казандзакис", сообщает издание holidaynews.gr 20 июня.

Никто из пассажиров не пострадал, они благополучно сошли с самолета. Позднее их пересадят на другой борт, чтобы вернуть на родину.

Завтра специалисты оценят последствия инцидента и есть ли какое-либо повреждение лайнера. Издание отмечает, что сейчас на Крите период интенсивного воздушного движения, и инцидент может сказаться на полетной программе авиакомпании.

Авиакомпания Ellinair принадлежит крупнейшему туроператору по Греции Mouzenidis Travel Greece