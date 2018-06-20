Испания выиграла у Ирана

Сборная Испании выиграла у сборной Ирана второй матч группового этапа финала Кубка мира по футболу.

Встреча завершилась минимальным преимуществом европейской команды. Единственный мяч на 54-й минуте забил Диегу Коста. Стоит отметить, что арбитры после видеоповтора отменили мяч, забитый иранцем Саидом Эззатоллахи в ворота сборной Испании, зафиксировав положение "вне игры".

После двух туров сборные Испании и Португалии делят первое место в группе В с одинаковой разностью мячей. Ранее 20 июня встречались Португалия и Марокко. Матч, проходивший на московском стадионе «Лужники», закончился победой португальцев со счетом 1:0. Решающим голом отметился Криштиану Роналду. Первое место в квартете делят сборные Испании и Португалии (по 4 очка), на третьей строчке расположись иранцы (3 очка), замыкают таблицу марокканцы, не набравшие очков и лишившиеся шансов на выход в плей-офф мундиаля. Либо Испания, либо Португалия станут соперниками сборной РФ в 1/8 финала турнира.