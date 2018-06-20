Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России, или умереть

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над сборной Сауддовской Аравии 20 июняз аявил, что его команде надо выиграть матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной России или умереть.

"Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира", — сказал Табарес журналистам.

Он считает, что все соперники по плей-офф будут сложными для его команды. "Мы в нашей стране рассуждали о соперниках, не зная, как они будут играть на чемпионате мира, не зная их уровень. У нас есть масса сильных сторон, мы не должны предаваться эйфории. На этом турнире вы не увидите результатов 10:1, все команды очень сильные. Номер сборной в мировом рейтинге не всегда соответствует реальности", — заявил специалист.

20 на "Ростов Арене" уругвайцы победили команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура в группе A и вышли в 1/8 финала. В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России за первое место в квартете. В случае ничьей выше в турнирной таблице окажется сборная России, так как у нее лучше суммарная разница забитых и пропущенных мячей. Единственный мяч в игре с командой Саудовской Аравии забил Луис Суарес.