Еще
01:23 21.06.2018
Пришлите свою новость!
01:17
Кинотеатры покажут горы
00:52
Трамп подписал указ о прекращении разделения мигрантов с детьми
00:40
Президент Южной Кореи летит к Путину
00:30
Сборная Бразилии прилетела в Петербург
00:15
Поворачивающая во двор иномарка убила мотоциклиста
00:04
Британский министр предложил запретить мобильники в школах
20/06
Сборной России за выход в 1/8 финала мундиаля испекли торт
20/06
Палата лордов парламента Британии окончательно утвердила проект о Brexit
20/06
Самолет Ираклион-Москва съехал с рулежной полосы в аэропорту столицы Крита
20/06
Испания выиграла у Ирана
20/06
Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России, или умереть
20/06
Ветер в Петербурге стихает
20/06
Медведев обсудил повышение пенсионного возраста с депутатами, однопартийцами и Кремлём
20/06
Россия передала Литве список невъездных лиц
20/06
Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
20/06
На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»
20/06
Пол Маккартни выпустил две новые песни
20/06
Страсбург запросил у России информацию о голодающем Сенцове
20/06
Россия и Уругвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2018
20/06
Прокуратура просит исключить из Общественной палаты Петербурга троих муниципалов
20/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 июня
20/06
Румыния признала своей арестованную за шпионаж топ-менеджера «Интер РАО»
20/06
Звезда «Игры Престолов» избавится от знаменитой прически
20/06
В Петербурге "древопад": в соцсетях показали, на что способен ветер
20/06
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
20/06
Один из вестибюлей «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
20/06
Минфин обещает облегчить жизнь регионов и взять на себя выплату взносов в Фонд ОМС за неработающих
20/06
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
20/06
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
20/06
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
20/06
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
20/06
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
20/06
Совбез РФ вернул в Гатчину самую крупную партию украденных картин с 1945 года
20/06
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
20/06
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
20/06
Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику
20/06
МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе
20/06
Искусственный интеллект выбрал победителя чемпионата мира
20/06
ЗакС Петербурга попросит Думу защитить пайщиков
20/06
«Царица ночи» примет гостей последний раз в сезоне
20/06
Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль
20/06
Сговор на торгах Минобороны потянул на 200 млн штрафа
20/06
Хельсинки раздаривает старые трамваи
20/06
Роналду в матче против Марокко установил рекорд чемпионатов мира
20/06
Матвиенко: Вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел»
20/06
«Новокрестовская» выстояла перед 30 тысячами болельщиков после матча Россия - Египет
20/06
В Совфеде поспорили, кто дешевле – адвокат или переводчик
20/06
Эрмитаж возобновляет строительство фондохранилища, обросшее уголовными делами
20/06
Проделки петербургского ветра: «приунывший» светофор и «паровозик» на КАД
20/06
Петербургские депутаты хотят защитить почтальонов от собак
20/06
Депутат, обещавший заниматься «ничем», презентовал первый законопроект
20/06
Дело бывшего замдиректора Эрмитажа передали в суд
20/06
В России перезагрузят научную фантастику
20/06
Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем
20/06
Смертельное ДТП на КАД попало на видео. Цементовоз въехал в стоящие авто
20/06
Российского болельщика обвинили в домогательствах к журналистке немецкого канала за поцелуй в щеку
20/06
ЕС проведет экстренную встречу по вопросам миграции
20/06
Эксперты Кудрина рассказали, что в Петербурге назревает внутриполитический конфликт
20/06
Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро
20/06
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
20/06
День в СИЗО приравняют к полутора — в колонии
20/06
Киллера Гагиева экстрадировали в Москву после «венских каникул»
20/06
Спиртное подорожает: Минфин готовится к пересмотру минимальных цен на алкоголь
20/06
Спикер петербургского ЗакСа отказался от «курятника» в Курортном районе
20/06
В Водоканале попросили петербуржцев не показывать гостям ЧМ, как купаться в фонтанах
20/06
Кудрин рассказал о нарушениях в Роскосмосе на 760 млрд рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
20.06.2018 22:40

Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России, или умереть

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над сборной Сауддовской Аравии 20 июняз аявил, что его команде надо выиграть матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной России или умереть.

"Теперь мы будем играть с Россией. Этот матч надо выиграть или умереть. Мы хотим в этой встрече показать хороший футбол и выиграть. Можно уже сказать, что мы играем на высоком уровне. Мы в хорошей форме на этом чемпионате мира", — сказал Табарес журналистам.

Он считает, что все соперники по плей-офф будут сложными для его команды. "Мы в нашей стране рассуждали о соперниках, не зная, как они будут играть на чемпионате мира, не зная их уровень. У нас есть масса сильных сторон, мы не должны предаваться эйфории. На этом турнире вы не увидите результатов 10:1, все команды очень сильные. Номер сборной в мировом рейтинге не всегда соответствует реальности", — заявил специалист.

20 на "Ростов Арене" уругвайцы победили команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго тура в группе A и вышли в 1/8 финала. В заключительном туре группового этапа 25 июня в Самаре сборная Уругвая сыграет с командой России за первое место в квартете. В случае ничьей выше в турнирной таблице окажется сборная России, так как у нее лучше суммарная разница забитых и пропущенных мячей. Единственный мяч в игре с командой Саудовской Аравии забил Луис Суарес.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
20.06.2018 17:31

Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера

Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
АО «Строительный трест»
20.06.2018 15:59

Компания «Строительный трест» отчиталась о ходе строительства 5 комплексов

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Сосновка», а также МФК GRANI и AVATAR.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сборная Бразилии прилетела в Петербург
Сборной России за выход в 1/8 финала мундиаля испекли торт
Испания выиграла у Ирана
Тренер сборной Уругвая пообещал выиграть у России, или умереть
Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией
Россия и Уругвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2018
Искусственный интеллект выбрал победителя чемпионата мира
Роналду в матче против Марокко установил рекорд чемпионатов мира
Харрасмент по-русски
Российского болельщика обвинили в домогательствах к журналистке немецкого канала за поцелуй в щеку
Владимир Стогниенко: после третьего мяча сборной России я «поплыл»
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Фан-зона Конюшенной - в лужах, на поле "Санкт-Петербург Арены" - солнце
"Пиписька" в детском саду: за что отстранили от эфира комментатора Уткина
Сколько стоит попасть сегодня на футбол
Почему все боятся Салаха?
Чемпионат мира: провал фаворитов, ожидание «фараонов»
Египтяне в Петербурге: «Наверное, мы останемся тут жить»
"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале
Новые приключения аргентинцев в России
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Харрасмент по-русски

@JesseLingard

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

Новости компаний
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
АО «Строительный трест»
20.06.2018 15:59
Компания «Строительный трест» отчиталась о ходе строительства 5 комплексов
Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Сосновка», а также МФК GRANI и AVATAR.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
ГК «КВС»
20.06.2018 12:01
Переехать в четырехкомнатную квартиру проще простого
Компания «КВС» предлагает своим клиентам – владельцам квартир в ЖК «Новое Сертолово» 3 очередь 1 пуск, улучшить жилищные условия. Благодаря предложению все владельцы одно-, двух-, трех-комнатных квартир могут переехать в четырехкомнатные.
ГК «КВС»
20.06.2018 11:25
ЖК «Ясно.Янино» компании «КВС» - финалист Urban Awards
Жилой комплекс «Ясно.Янино» компании «КВС» вышел в финал премии Urban Awards в номинации: Ленинградская область, ЖК года комфорт-класса.
ГК «КВС»
20.06.2018 11:22
Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"
С сегодняшнего дня строительная компания КВС начала работы по строительству подъезда со стороны Лабораторного проспекта к ЖК "Иван да Марья".
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53
Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.