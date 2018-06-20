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20.06.2018 22:31

Ветер в Петербурге стихает

Синоптики обещают, что ветер в Северной столице к четвергу станет тише и прекратит срывать крыши и валить деревья.

По прогнозу Гидрометцентра, 21 июня в городе переменная облачность, днём воздух прогреется до +21 градуса тепла. Ураган сменится обычным петербургским ветром, 6-11 м/с. Ночью порывами он ещё сохранит более опасную скорость, но дневных 18 м/с синоптики уже не ждут.

Напомним, ветер прогулялся по городу 20 июня оставив за собой сорванные крыши, в том числе на новой станции метро «Новокрестовская», повалив множество деревьев и дорожных знаков


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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