Медведев обсудил повышение пенсионного возраста с депутатами, однопартийцами и Кремлём

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с руководством Госдумы, представителями администрации президента и партии "Единая Россия" предложения по изменению пенсионного законодательства, сообщила пресс-служба кабмина вечером 20 июня.

Согласно сообщению, Медведев провел совещание по законопроектной деятельности с руководством Государственной Думы, представителями Администрации Президента РФ, руководством Всероссийской политической партии "Единая Россия", руководством парламентской фракции "Единой России" с участием представителей финансово-экономического и социального блоков правительства.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — говорится в сообщении. Другие подробности встречи не приводятся.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст, законопроект внесён в Госдуму. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года раньше пенсионного возраста. Предлагаемые законопроектом изменения не затронут граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель уплачивает страховые взносы.

Российское общество восприняло предлагаемую реформу крайне неоднозначно.