Россия передала Литве список невъездных лиц

МИД России передал заместителю руководителя латвийской дипмиссии в Москве список граждан, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте ведомства 20 июня.

«В ответ на недружественные действия правительства Латвии, запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из т.н. «списка Магнитского», в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве», — сказано в сообщении.

В МИД объяснили, что в список попали те граждане Латвии, которые выступают занимают «открыто русофобские позиции, выступают за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства».

Ранее МИД России запретил въезд в страну «особо русофобски настроенным» гражданам Эстонии после принятия Таллином закона, аналогичного американскому «списку Магнитского».