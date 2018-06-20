Жирков: В 1/8 финала хотел бы сыграть с Португалией

Полузащитник сборной РФ и петербургского "Зенита" Юрий Жирков 20 июня после тренировки рассказал журналистам, с кем предпочитает встретиться в 1/8 финала Кубка мира.

"Наверное, с Португалией. С ними мы не так давно играли на Кубке Конфедераций и поняли, что можно бороться", – цитирует Жиркова "Советский спорт".

- Сейчас сборную все готовы носить на руках. Есть опасения, что при первой неудаче вернется негативный фон?

– Не думаем об этом. А после поражений критикуют все сборные.

Напомним, Португалия 20 июня выиграла матч у сборной Марокко с минимальным счетом, а ранее вничью (3:3) сыграла со сборной Испании. Две первые сборные из этой группы встретятся с командами Уругвая и России, которые уже обеспечили себе участие в 1/8 финала Кубка мира по футболу.