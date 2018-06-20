Spiegel извинился перед Россией

Немецкое издание Spiegel принесло извинения сборной России по футболу за негативный прогноз относительно результата команды на чемпионате мира-2018. Об этом сообщается на сайте издания 20 июня.

После матча с Египтом немецкие журналисты признали, что недооценили российскую сборную. Они отметили, что команда-хозяйка выглядит достойно. Уже после второй игры Россия почти достигла 1/8 финала и заставила поменять мнение о себе. «Прости, Россия, мы неправы», — написали в Spiegel.

В издании также указали на сложности, которые возникнут у сборной России в плей-офф турнира: «Это непреодолимая задача в лице Испании или Португалии». Вместе с тем журналисты Spiegel отмечают, что однажды уже ошиблись с прогнозами.

19 июня в матче второго круга группового этапа чемпионата мира сборная России переиграла команду Египта со счетом 3:1, а на следующий день сборная Уругвая обыграла Саудовскую Аравию (1:0). Победа южноамериканцев позволила им и россиянам досрочно оформить выход в 1/8 финала чемпионата мира.

Перед матчем между Россией и Саудовской Аравией Spiegel опубликовало статью «Россия все равно не выйдет из группы». В ней говорилось, что сборная — хозяйка турнира не имеет шансов навязать борьбу соперникам по группе.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».