Фанат и девушка: чем кончаются встречи россиянок и футбольных болельщиков

Чемпионат мира по футболу сделал жизнь российских городов ярче — но не все фанаты ведут себя, как джентльмены

Мундиаль принес в российские города потрясающую атмосферу праздника. После матчей радуются, обнимаются и поют все — и победители, и проигравшие. Но самое интересное начинается, когда местные девушки сталкиваются с иностранными болельщиками. И, хотя депутат Госдумы Тамара Плетнева уже предупредила россиянок, что вступать в близкие контакты третьей степени, те с интересом наблюдают за заморскими гостями и даже пытаются общаться с ними.

Правда, не всегда это заканчивается хорошо.

Сначала отличились бразильцы. Они окружили в Москве девушку и предложили спеть с ними вместе веселую песенку про «buceta rosa». Вот только песенка оказалась матерная и оскорбительная: «buceta rosa» переводится на русский язык как «розовая вагина» (если выражаться печатно). В Бразилии немедленно разгорелся скандал. Там очень чувствительны к нарушениям прав женщин, потому что быть не мужчиной в Бразилии опасно для жизни: там каждые два часа происходит убийство женщины, каждые 11 минут — изнасилование. СМИ очень быстро идентифицировали обидчиков россиянки. Это адвокат Диего Жатоба, на минуточку, бывший глава департамента туризма в одном из муниципалитетов Бразилии. Издание O Globo выяснило, что этот шутник был осужден за нецелевое расходование бюджета. А еще он злостный неплательщик алиментов. Второй «герой» – лейтенант военной полиции Эдуарду Нуниш из штата Санта-Катарина. От обоих на родине ждут объяснений.

С похожей шуткой выступили в Ростове-на-Дону их соотечественники. Бразильские юноши познакомились с молодыми ростовчанками и предложили им под видеозапись повторить фразу на португальском. В переводе она означала «я хочу подарить вам свою вагину».

На Никольской улице в Москве отличились мексиканцы. Они придумали нехитрую спортивную забаву, которая, тем не менее, возмутила пользователей Youtube. Один из болельщиков поднимал девушку на плечи, а потом внезапно ронял навзничь — но за его спиной ее тут же подхватывали на руки его друзья. И начинали подбрасывать в воздух.

Казалось бы, невинная забава — такое постоянно практикуют в бассейнах и на море. Однако многим не понравилось, как это выглядит на суше — особенно, если девушка одета в юбку или платье. Да и сами участницы съемок выглядят так, словно не были готовы к подобному развитию событий.

Судя по всему, россиянкам придется быть осмотрительнее и не соглашаться на все проявления дружелюбия, которые им предлагают гости.

В то же время пользователи Интернет в комментариях возмутились поведением российских мужчин, которые, видя, как снимались эти видеоролики, молча проходили мимо.

А вот египтяне повели себя скромнее – они просто обмотали понравившуюся девушку своим флагом. Во всяком случе, ту ее часть, которая приглянулась им в первую очередь.

К счастью эти случаи, хотя и вызывают резонанс в сети, единичны. Бразильцы могут быть и милыми, и забавными. Посмотрите, как бразильские болельщики поддерживают российскую стюардессу. Никогда прежде желтый спасательный жилет не пользовался таким успехом у мужчин.