На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»

Салон сотовой связи в Приморском районе Петербурга прекратил работу по воле чиновников. В Смольном не нашли разрешения на пристройку к торговому центру рядом с метро «Комендантский проспект».

О том, что на проспекте Испытателей разбирают «Связной», «Фонтанке» сообщили читатели. Работы начались 20 июня по распоряжению комитета по контролю за имуществом.

Чиновники подтвердили нашему изданию причастность к работам подведомственного им ведомства и отметили, что 31 квадратный метр в здании на проспекте Испытателей, 35, литера А, появился самовольно.

«Связной» занимал площадь в пристройке к торговому центру «Орион» у станции метро «Комендантский проспект».