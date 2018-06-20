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20.06.2018 20:47

На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»

Салон сотовой связи в Приморском районе Петербурга прекратил работу по воле чиновников. В Смольном не нашли разрешения на пристройку к торговому центру рядом с метро «Комендантский проспект».

О том, что на проспекте Испытателей разбирают «Связной», «Фонтанке» сообщили читатели. Работы начались 20 июня по распоряжению комитета по контролю за имуществом.

На Испытателей Смольный избавляется от нежелательного «Связного»

Чиновники подтвердили нашему изданию причастность к работам подведомственного им ведомства и отметили, что 31 квадратный метр в здании на проспекте Испытателей, 35, литера А, появился самовольно.

«Связной» занимал площадь в пристройке к торговому центру «Орион» у станции метро «Комендантский проспект».


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