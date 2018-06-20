Страсбург запросил у России информацию о голодающем Сенцове

Европейский суд по правам человека поинтересовался у российского правительства, как соблюдаются в колонии права осужденного за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова. Детальную информацию о состоянии голодающего больше месяца осужденного в ЕСПЧ ждут до 27 июня.

Об интересе к Сенцову дислоцирующегося во французском Страсбурге международного суда 20 июня сообщают защитники осужденного. ЕСПЧ затребовал у России информацию о соблюдении Конвенции о защите прав человека, в частности статей 2,3 и 4, согласно которым власти должны не допустить смерти голодающего, но и не кормить принудительно.

Одновременно с обращением к российским властям ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку. С его медкартой и детальным анализом состояния здоровья суд намерен ознакомиться до 27 июня.

Ранее российский омбудсмен назвал состояние здоровья Сенцова удовлетворительным. Питательные вещества, с его разрешения, он получает внутривенно и даже прибавил в весе.