Страсбург запросил у России информацию о голодающем Сенцове
Европейский суд по правам человека поинтересовался у российского правительства, как соблюдаются в колонии права осужденного за подготовку теракта украинского режиссера Олега Сенцова. Детальную информацию о состоянии голодающего больше месяца осужденного в ЕСПЧ ждут до 27 июня.
Об интересе к Сенцову дислоцирующегося во французском Страсбурге международного суда 20 июня сообщают защитники осужденного. ЕСПЧ затребовал у России информацию о соблюдении Конвенции о защите прав человека, в частности статей 2,3 и 4, согласно которым власти должны не допустить смерти голодающего, но и не кормить принудительно.
Одновременно с обращением к российским властям ЕСПЧ предлагает Сенцову прекратить голодовку. С его медкартой и детальным анализом состояния здоровья суд намерен ознакомиться до 27 июня.
Ранее российский омбудсмен назвал состояние здоровья Сенцова удовлетворительным. Питательные вещества, с его разрешения, он получает внутривенно и даже прибавил в весе.
Справка:
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения. 7 июня Путин заявил, что власти РФ «пока не думали» о возможности обмена Сенцова. Через несколько дней после этого пресс-служба Кремля объявила, что состоялся телефонный разговор глав России и Украины, в ходе которого, в частности, обсуждался обмен заключенными. Шла ли речь о Сенцове, Москва и Киев не уточнили. В поддержку Олега Сенцова выступили российские актеры и режиссеры, с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину обратились более 100 ученых и деятелей культуры. Последними, 19 июня, высказались Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, номинант на «Оскар» Константин Бронзит, мультипликатор Юрий Норштейн и актриса Чулпан Хаматова. Ранее о помиловании просили нобелевский лауреат по литературе Джон Кутзее и писатель Стивен Кинг. Сам Сенцов снисхождения не ждет, хотя именно его раскаяние и может служить основанием для рассмотрения Кремлем вопроса об амнистии.