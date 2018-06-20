Россия и Уругвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России по футболу гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это стало возможным после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0), игра состоялась 20 июня.

На счету России и Уругвая теперь по шесть очков, а у Египта и Саудовской Аравии – по нулям.

Всем командам из группы «А» еще предстоит провести по одному матчу, в которых решится, кто займет первое место – Россия или Уругвай.

Напомним, 19 июня на арене «Санкт-Петербург» сборная России обыграла Египет со счетом 3:1.