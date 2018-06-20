Россия и Уругвай вышли в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная России по футболу гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Это стало возможным после победы Уругвая над Саудовской Аравией (1:0), игра состоялась 20 июня.
На счету России и Уругвая теперь по шесть очков, а у Египта и Саудовской Аравии – по нулям.
Всем командам из группы «А» еще предстоит провести по одному матчу, в которых решится, кто займет первое место – Россия или Уругвай.
Напомним, 19 июня на арене «Санкт-Петербург» сборная России обыграла Египет со счетом 3:1.
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Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная уже сыграла с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1); впереди матч с Уругваем. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.