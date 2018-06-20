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20.06.2018 19:31

«Фонтанка» за 60 секунд — 20 июня

Пока все праздновали победу нашей сборной, жители улицы Рубинштейна прятались у друзей и на дачах. Но, говорят, в мундиаль в целом даже тише шумят, чем в обычную пятницу.

Россиянки и иностранные болельщики ищут друг друга. Зачем-то в приложениях для знакомств. Как будто на улице не встретиться.

А кое-кто по паспорту болельщика пытается уйти в Финляндию пешком. Нелегальные мигранты разработали собственный неспортивный лайфхак.

«Фонтанка» выяснила, как будет развиваться бунт пенсионеров этим летом. Спойлер — приходите лет через тридцать.

А еще «Фонтанка», похоже, нашла потерянный банком ВТБ миллиард, раскопав тайную биографию металлургического заводика, на который было выделено 26 миллионов долларов банка, а остался только забор и несколько железобетонных плит.

Гендиректор АЖУРа Андрей Константинов о том, почему у американцев получаются ремейки иностранных сериалов, а у нас — нет. И почему реклама кофе должна оставаться только рекламой кофе.

 Фото дня: английские футболисты верхом на единорожиках. Мечта восьмиклассницы, ууууу!

 

 

 


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Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
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