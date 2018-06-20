«Фонтанка» за 60 секунд — 20 июня

Пока все праздновали победу нашей сборной, жители улицы Рубинштейна прятались у друзей и на дачах. Но, говорят, в мундиаль в целом даже тише шумят, чем в обычную пятницу.

Россиянки и иностранные болельщики ищут друг друга. Зачем-то в приложениях для знакомств. Как будто на улице не встретиться.

А кое-кто по паспорту болельщика пытается уйти в Финляндию пешком. Нелегальные мигранты разработали собственный неспортивный лайфхак.

«Фонтанка» выяснила, как будет развиваться бунт пенсионеров этим летом. Спойлер — приходите лет через тридцать.

А еще «Фонтанка», похоже, нашла потерянный банком ВТБ миллиард, раскопав тайную биографию металлургического заводика, на который было выделено 26 миллионов долларов банка, а остался только забор и несколько железобетонных плит.

Гендиректор АЖУРа Андрей Константинов о том, почему у американцев получаются ремейки иностранных сериалов, а у нас — нет. И почему реклама кофе должна оставаться только рекламой кофе.

Фото дня: английские футболисты верхом на единорожиках. Мечта восьмиклассницы, ууууу!