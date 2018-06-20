Прокуратура просит исключить из Общественной палаты Петербурга троих муниципалов

Прокуратура Петербурга инициировала рассмотрение вопроса о прекращении полномочий членов Общественной палаты Санкт-Петербурга Юрия Антонова, Валерия Солдунова и Юрия Третьякова. Ранее на них жаловались в ведомство сотрудники петербургской «Трансперенси Интернешнл».

Как отмечали борцы с коррупцией, Антонов, Солдунов и Третьяков являются муниципальными депутатами, соответственно, в МО "Аптекарский остров", МО "Сосновая Поляна" и МО "Семеновский". А федеральное и городское законодательство не дает права членам Общественной палаты занимать муниципальные должности.

«В нарушение законодательства перечисленные граждане были назначены в состав палаты постановлением губернатора и постановлением Законодательного собрания», – подчеркнули в «Трансперенси».

Отметим, что Валерий Солдунов является членом Совета Общественной палаты Санкт-Петербурга и возглавляет комиссию по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ. Юрий Третьяков также является членом Совета Общественной палаты Санкт-Петербурга и возглавляет комиссию по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.