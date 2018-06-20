Румыния признала своей арестованную за шпионаж топ-менеджера «Интер РАО»

Карина Цуркан, арестованная в Москве за шпионаж, имеет румынский паспорт. Второе гражданство члена правления «Интер РАО» подтвердили в посольстве Румынии.

Об этом 20 июня сообщает РБК. Карина Цуркан, которая живет и работает в Москве, кроме российского гражданства имеет румынский паспорт. В МИДе этой страны уже запросили у российского посольства в Бухаресте разъяснения и подробности дела, по которому арестована Цуркан. Как сообщалось накануне, ее задержали 15 июня за шпионаж именно в пользу румынской разведки. Компания «Интер РАО», где Цуркан трудится руководителем блока трейдинга, упоминала только о ее российском гражданстве. В ответ на запрос журналистов в компании заявили, что Цуркан находится в отпуске. За деловыми контактами топ-менеджера следили оперативники ФСБ, обыски после ее задержания также прошли в некоторых кабинетах Минэнерго.