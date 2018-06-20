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23.06.2018 12:05

Намолленные места

В США решили построить торговый центр стоимостью 4 млрд долларов. Он будет больше, чем «Лахта Центр», «Галерея» и «Мега» вместе взятые, но не войдет в десятку мировых гигантов.
Намолленные места
Triple Five Miami/кадр из видео/YouTube/ Newsy Business

Власти Флориды одобрили план строительства торгового центра American Dream Miami, который станет крупнейшим в США. Возведение молла обойдётся в 4 миллиарда долларов, а общая площадь, включая и торговый, и развлекательный комплекс, составит почти 576 тысяч квадратных метров. Как сообщает The Wall Street Journal, в молле American Dream Miami появятся две тысячи гостиничных номеров, закрытый горнолыжный склон, стена для скалолазания и аквапарк с «субмариной». По прогнозам, открытие American Dream Miami позволит обеспечить работой 25 тысяч человек, а ежегодный поток туристов оценивается в 30 млн человек.

Крупнейший торгово-развлекательный центр Петербурга, «Галерея» на Лиговском проспекте, насчитывает 192 тысячи квадратов, одна «Мега» – около 130 тысяч, а площадь самого высокого здания в Европе, «Лахта Центра», составляет 150 тыс. м2.

«Фонтанка» составила рейтинг крупнейших моллов мира.
 
1. New Century Global Center

Самым большим цельным зданием в мире признан глобальный центр «Новый век».  Он находится в китайском городе Чэнду, а его площадь составляет 1,76 млн квадратных метров.

2.The Dubai Mall

Находится в Дубае (ОАЭ). Общая площадь — более 1 млн квадратных метров.

3. Metro Centre

Расположен в английском графстве Тайн-энд-Уир, городе Гейтсхеде. Является самым большим торговым центром в Великобритании и Европе. Занимает общую площадь в 975 тысяч квадратных метров.  

4. Bluewater Shopping Centre

Загородный торговый центр общей площадью 900 тысяч квадратных метров находится в 28,6 километрах от центра Лондона, в деревне Гринхит, графство Кент.

Фото: Badudoy/Creative Commons Attribution 3.0 Unported license/Wikipedia

5. New South China Mall

Расположен в китайском городе Дунгуань. Общая площадь всех помещений составляет 892 тысячи квадратных метров.

David290/Wikipedia

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6. Lotte World Mall

Расположен в Сеуле и является самым большим моллом в Южной Корее. Общая площадь — 826 квадратных метров.

7. Dongfang Xin Tiandi (Oriental Plaza)

Находится в городском округе Фошань, Китай. Общая площадь — 800 тысяч квадратных метров. Стоит добавить, что согласно официальному сайту, в молле 2350 торговых точек. Но в течение первых лет работы большинство из них пустовали. Спустя десять лет после его появления работали лишь 10 %. Торговый центр с большим количеством по-прежнему неработающих торговых точек окрестили «мёртвым».

 

Публикация от Laura (@dat.hat.girl)

8. Citystars

Находится в Каире, занимая общую площадь в 750 тысяч квадратов. Включает более 650 магазинов.

9. Berjaya Times Square и Costanera Center

Башни-близнецы Berjaya Times Square находятся в районе Букит-Бинтанг столицы Малайзии. Общая площадь всех помещений составляет 700 тысяч квадратных метров.

Berjaya Times Square
Berjaya Times Square
Фото: cmglee/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license/Wikipedia

Аналогичного размера Costanera Center, расположенный в чилийской столице Сантьяго.

10. SM Lanang Premier

Расположен в Филиппинах, в городе Давао. Молл занимает общую площадь в 640 квадратных метров.

Комментарий эксперта:

Характеризуя особенности заполнения крупных торговых зданий арендаторами, исполнительный директор департамента управления недвижимостью Colliers International Екатерина Аридова подчёркивает, что чем больше площадь молла, тем выше финансовые риски инвестора.

«Наличия крупных транспортных и пешеходных потоков поблизости может быть недостаточно, чтобы обеспечить заполняемость таких центров. Необходима уникальная бизнес-модель, продуманная концепция, а также "попадание" в среду, в которой будет работать молл», – говорит она.

По мнению эксперта, уникальное предложение может заключаться как в социальной, так и сервисной составляющей. К примеру, в США в крупных моллах сегодня открываются медицинские центры, спортивные арены. «Такие центры становятся хабами для людей, которые здесь живут, работают, используют их как пересадочные пункты», – объясняет Екатерина Аридова.

Наталья Гусаченко,
«Фонтанка.ру»


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