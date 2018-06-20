Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра

Часть кровли северного вестибюля станции метро Петербурга «Новокрестовская» оторвалась вечером 20 июня. Ближайший к Яхтенному мосту вход закрыт.

Как отметили в пресс-службе городского метро, станция при этом работает в обычном режиме, закрытие одного из вестибюлей неудобства пассажирам не причинит, людей там сейчас мало. Около семи вечера к «Новокрестовской» вызвали подрядчика, который по гарантийным обязательствам должен вернуть крышу на место.

Напомним, сильный ветер в городе уже больше суток валит деревья, столбы и срывает крыши. За день спасатели МЧС на подобные вызовы выезжали уже 22 раза.