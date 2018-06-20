В Петербурге "древопад": в соцсетях показали, на что способен ветер

«Древопад» в Петербурге набирает обороты. Только зафиксированных инцидентов, на которые выезжали сотрудники МЧС, – более 20. И это, судя по постам в соцсетях, далеко не всё.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС, за период с 9:00 по 18:30 20 июня спасателей вызывали устранять последствия ветреной погоды 22 раза. 14 из них – это падающие или упавшие деревья, семь – угрожающие падением слабо закреплённые конструкции и один не выдержавший напора воздуха столб.

В петербургских сообществах «ВКонтакте» также рассказывают о рухнувших ограждениях. Забор у магазина на перекрёстке проспекта Ленина и Бронетанковой улицы в Красном Селе составил компанию ограждению, накрывшему машину на улице Розенштейна, о котором мы уже писали ранее.

В той же группе «Транспортный коллапс, Красное Село» жалуются, что на Гвардейской улице вчера вечером с крыши слетели металлические листы и, несмотря на вызов аварийной службы, остаются под окнами до сих пор. А сегодня на той же улице ветер повалил деревья.

Растений в горизонтальном положении сегодня в соцсетях, похоже, больше, чем в естественном для них вертикальном. Некоторые упали на автомобили (например, на проспекте Юрия Гагарина сразу на три), на проспекте Энгельса задело провода (фотографии в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте»). На проспекте Тореза – и то, и другое разом (фото из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»).

«Шкоде» на Ярославском проспекте не повезло: её накрыло не кроной, а тяжёлым стволом. «Нашкодило», – шутят очевидцы, но автовладельцу, конечно, не до шуток.

Впрочем, даже ветка может нанести сильные повреждения. «Форду Фокусу» на улице Добровольцев она не только разбила стекло, но и проломила крышу.

Пострадавших в результате проделок ветра в Петербурге пока не зафиксировано. Зато есть повреждённая станция метро.

Завтра, по прогнозу синоптиков, размещённому на сайте ГУ МЧС, ветер поутихнет. В начале ночи ожидается западный, юго-западный, 8 – 13 м/с, а утром и днём юго-западный и южный, 6 – 11 м/с. Возможен небольшой кратковременный дождь. Температура днём до плюс 21 градуса.