«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке

Бывший ресторан в Удельном парке сдали в аренду под строительство гостиницы за 4,5 миллиона рублей в год. Договор заключен на 49 лет с компанией, в названии которой фигурируют герои американского мультфильма.

О состоявшихся торгах 20 июня сообщает Фонд имущества Петербурга. Бывший ресторан «Охотничий домик» с адресом по проспекту Энгельса в Удельном парке сдан в аренду на ближайшие 49 лет. Усадьба, как уже писала «Фонтанка», объектом культурного наследия не является, но находится в охранной зоне. На этом месте появится гостиница, здание не должно изменить внешнего вида и планировки. Аренда особняка за 4,5 млн рублей в год досталась компании «Картман и Брофловски» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Одноименные персонажи — герои американского мультсериала South Park. По данным «Спарк», руководит организацией Антон Хилинский, ему же принадлежит доля в ООО «Единый центр кадастрового учета».

Еще один лот, выставленный на торги 20 июня — участок с заброшенным зданием на Сенной площади. Больше двух тысяч квадратных метров земли досталось бизнесмену Андрею Захаренкову. Напомним, заброшенное здание возле метро регулярно навещают пожарные. Снизить интенсивность визитов спасателей должно появление на этом месте бизнес-центра. Лот ушел за 37 миллионов рублей.

Также был продан кусок земли почти в 5 тысяч квадратов, каждый из которых стоит 27,7 тысяч рублей, рядом с развязкой КАД и Выборгского шоссе в нижнем Парголово.

Отметим, 27 июня на торги будет выставлено заброшенное здание напротив ТК «Варшавский экспресс» неподалеку от станции метро «Балтийская».