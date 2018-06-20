В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов

Петербургский научно-исследовательский институт «ТрансЭлектроПрибор» (ЦНИИ «ТЭП»), разработчик первого сертифицированного российского электропоезда ЭТ4А с асинхронным приводом и первого отечественного дизель-электропоезда «Плесковъ», попал в процедуру банкротства.

Заявление от московского ООО «Локомотивные технологии» было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 19 июня. Сумма иска не раскрывается, но известно, что ООО – управляющая организация группы компаний, которые предоставляют услуги по сервису и ремонту тягового подвижного состава. Год назад входящий в эту группу «Торговый дом ТМХС» добился взыскания почти 45 млн рублей задолженности по договорам займов между ним и ЦНИИ «ТЭП» еще в 2015 году. В ГК «Локотех», куда входят «Локомотивные технологии», на момент выхода публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.