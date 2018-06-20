В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
Петербургский научно-исследовательский институт «ТрансЭлектроПрибор» (ЦНИИ «ТЭП»), разработчик первого сертифицированного российского электропоезда ЭТ4А с асинхронным приводом и первого отечественного дизель-электропоезда «Плесковъ», попал в процедуру банкротства.
Заявление от московского ООО «Локомотивные технологии» было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти 19 июня. Сумма иска не раскрывается, но известно, что ООО – управляющая организация группы компаний, которые предоставляют услуги по сервису и ремонту тягового подвижного состава. Год назад входящий в эту группу «Торговый дом ТМХС» добился взыскания почти 45 млн рублей задолженности по договорам займов между ним и ЦНИИ «ТЭП» еще в 2015 году. В ГК «Локотех», куда входят «Локомотивные технологии», на момент выхода публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.
Справка:
ЦНИИ «ТЭП» - разработчик первого отечественного дизель-электропоезда ДТ-1, получившего название «Плесковъ», который мог питаться как от электрической сети постоянного тока, так и от автономной дизель-генераторной установки. Первые три дизель-электропоезда эксплуатировались в 2009 - 2010 годах на направлениях из Санкт-Петербурга в Псков, Кингисепп и Гдов. Также институт принимал участие в разработке ЭТ4А— экспериментальной серии российских электропоездов с асинхронным тяговым приводом, выпускавшихся в 2011—2013 годах на Торжковском вагоностроительном заводе (ТорВЗ). До сертификации в 2016 году электропоезда «Иволга» ЭТ4А являлся единственным электропоездом отечественной разработки с таким приводом, допущенным для эксплуатации на железных дорогах. В 2012 году его использовали на экспресс-маршрутах Санкт-Петербург— Луга.