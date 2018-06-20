Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции

Немецкий партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2», компания Uniper, считает, что санкции США «чрезвычайно опасны» для всех участников проекта.

Как пишет РБК, об этом 20 июня заявил глава российского подразделения Uniper Райнер Хартманн на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве. «Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума», — цитирует издание его слова. Отметим, в консорциум инвесторов «Северного потока – 2» входят Uniper, Engie, OMV, Shell и BASF. По словам Хартманна, США могут наложить санкции на каждую из этих компаний «в любой момент».

Напомним, еще весной 2018-го представитель Госдепа США Хизер Нойерт говорила, что проект «Северный поток – 2» «ставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы», поскольку Россия таким образом получает рычаг для давления на европейские страны и Украину. Нойерт тогда же заявила, что компании, которые принимают участие в строительстве газопровода, могут оказаться под санкциями.

Сегодня Райнер Хартманн сообщил — он надеется, что Еврокомиссия «будет договариваться по этому вопросу с США». Правда, он уточнил, что шансов на успех мало — Дональд Трамп, по его мнению, хочет заменить российский газ на европейском рынке сланцевым американским газом. Проблема в том, что он гораздо дороже.

Напомним, 8 июня вице-президент Бундестага Томас Опперманн заявил, что Германия поддерживает проект «Северный поток – 2» и надеется, что он не попадет под санкции.