Еще
19:15 20.06.2018
Новость часа
19:05
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
Пришлите свою новость!
19:11
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
19:05
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
19:02
Минфин обещает облегчить жизнь регионов и взять на себя выплату взносов в Фонд ОМС за неработающих
18:56
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
18:48
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
18:42
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
18:11
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
17:54
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
17:46
Совбез РФ вернул в Гатчину самую крупную партию украденных картин с 1945 года
17:35
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
17:32
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
17:14
Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику
17:06
МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе
16:57
Искусственный интеллект выбрал победителя чемпионата мира
16:52
ЗакС Петербурга попросит Думу защитить пайщиков
16:47
«Царица ночи» примет гостей последний раз в сезоне
16:44
Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль
16:28
Сговор на торгах Минобороны потянул на 200 млн штрафа
16:09
Хельсинки раздаривает старые трамваи
16:01
Роналду в матче против Марокко установил рекорд чемпионатов мира
15:57
Матвиенко: Вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел»
15:50
«Новокрестовская» выстояла перед 30 тысячами болельщиков после матча Россия - Египет
15:43
В Совфеде поспорили, кто дешевле – адвокат или переводчик
15:39
Эрмитаж возобновляет строительство фондохранилища, обросшее уголовными делами
15:35
Проделки петербургского ветра: «приунывший» светофор и «паровозик» на КАД
15:29
Петербургские депутаты хотят защитить почтальонов от собак
15:24
Депутат, обещавший заниматься «ничем», презентовал первый законопроект
15:18
Дело бывшего замдиректора Эрмитажа передали в суд
15:17
В России перезагрузят научную фантастику
15:01
Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем
14:50
Смертельное ДТП на КАД попало на видео. Цементовоз въехал в стоящие авто
14:46
Российского болельщика обвинили в домогательствах к журналистке немецкого канала за поцелуй в щеку
14:40
ЕС проведет экстренную встречу по вопросам миграции
14:36
Эксперты Кудрина рассказали, что в Петербурге назревает внутриполитический конфликт
14:31
Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро
14:25
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
14:14
День в СИЗО приравняют к полутора — в колонии
14:04
Киллера Гагиева экстрадировали в Москву после «венских каникул»
13:54
Спиртное подорожает: Минфин готовится к пересмотру минимальных цен на алкоголь
13:40
Спикер петербургского ЗакСа отказался от «курятника» в Курортном районе
13:19
В Водоканале попросили петербуржцев не показывать гостям ЧМ, как купаться в фонтанах
13:14
Кудрин рассказал о нарушениях в Роскосмосе на 760 млрд рублей
13:08
Слуцкий объяснил свой уход с Первого канала, и Навальный тут ни при чем
12:56
В день победы российской сборной рестораторов Петербурга огорчил снос шести террас
12:53
СМИ: У семьи Шуваловых нашли самолет за 70 млн долларов
12:42
Россия осудила попытки США сделать из Совета по правам человека ООН «послушный инструмент»
12:37
Выбежавшего на поле матча открытия ЧМ украинца оштрафовали
12:32
СК: Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки лечением зубов
12:31
Мацуев показал, как срывает голос за сборную России
12:27
Иранцев-нелегалов, которые приехали в Россию налаживать спортивные связи, не пустили в Финляндию
12:17
На Московском шоссе смяло две машины и полыхал микроавтобус
11:55
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
11:52
На Пятилеток летало «нечто»
11:46
Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах
11:44
После дождичка в четверг: Колесов пообещал новые осадки к концу рабочей недели
11:38
Каждая вторая пачка сливочного масла из магазинов Петербурга оказалась фальсификатом
11:24
Нехватка канцелярии для депутата Щербаковой может стать причиной парламентского расследования деятельности главы Центрального района
11:18
После матча Россия - Египет со стадиона на Крестовском вывезли 33 грузовика мусора
11:06
Купол Дома Зингера поменял подсветку в честь победы сборной России
10:58
Три ДТП с мотоциклистами за утро: на Десантников мужчина разбился о столб насмерть
10:54
Прокуратура Петербурга через суд пытается закрыть сайт по продаже «веселящего газа»
10:45
Путин может выступить с вторым посланием Федеральному собранию за год
10:30
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
10:19
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
20.06.2018 18:42

Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции

Немецкий партнер «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2», компания Uniper, считает, что санкции США «чрезвычайно опасны» для всех участников проекта.

Как пишет РБК, об этом 20 июня заявил глава российского подразделения Uniper Райнер Хартманн на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве. «Это реальный риск для всех пяти европейских членов консорциума», — цитирует издание его слова. Отметим, в консорциум инвесторов «Северного потока – 2» входят Uniper, Engie, OMV, Shell и BASF. По словам Хартманна, США могут наложить санкции на каждую из этих компаний «в любой момент».

Напомним, еще весной 2018-го представитель Госдепа США Хизер Нойерт говорила, что проект «Северный поток – 2» «ставит под угрозу энергетическую безопасность и стабильность Европы», поскольку Россия таким образом получает рычаг для давления на европейские страны и Украину. Нойерт тогда же заявила, что компании, которые принимают участие в строительстве газопровода, могут оказаться под санкциями.

Сегодня Райнер Хартманн сообщил — он надеется, что Еврокомиссия «будет договариваться по этому вопросу с США». Правда, он уточнил, что шансов на успех мало — Дональд Трамп, по его мнению, хочет заменить российский газ на европейском рынке сланцевым американским газом. Проблема в том, что он гораздо дороже.

Напомним, 8 июня вице-президент Бундестага Томас Опперманн заявил, что Германия поддерживает проект «Северный поток – 2» и надеется, что он не попадет под санкции.

Справка:

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который должен пройти по дну Балтийского моря параллельно «Северному потоку-1». Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года. Мощность – 55 млрд кубометров газа в год.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00

Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX

Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
Сговор на торгах Минобороны потянул на 200 млн штрафа
Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро
Спиртное подорожает: Минфин готовится к пересмотру минимальных цен на алкоголь
В день победы российской сборной рестораторов Петербурга огорчил снос шести террас
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
СМИ: Арестован бывший советник Чубайса, один из крупнейших российских инвесторов в Кремниевой долине
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Интернет-торговля ищет пещеру Алибабы
«Никольские ряды»: отель, бутик и рок-н-ролл
Фанаты поднимут ценник на такси
Ресторанам вынесли меню
АЗС в ожидании апокалипсиса
Банковских клиентов опознают по усам
На белом катере к такой-то матери
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Харрасмент по-русски

@JesseLingard

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.