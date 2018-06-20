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20.06.2018 18:27

Специально для русских: вседорожный «Логан», но только с передним приводом

Renault собирается наладить на «АвтоВАЗе» выпуск вседорожной модификации седана Logan для России, сообщают 20 июня «Ведомости». Представят её на Московском автосалоне в августе, и это будет мировая премьера. Продажи планируется открыть в ноябре.

Клиренс такого «Логана» увеличат со 155 до 195 мм. Модель получит пластиковый защитный обвес кузова (расширители арок, накладки на пороги, новый передний бампер), новую силовую установку (1,6-литровый мотор и вариатор вместо нынешнего четырёхступенчатого «автомата»), обновлённый экстерьер и интерьер. Но останется переднеприводной.

В июле дилеры начнут продажи обновлённых «Логана» и «Сандеро». Пока они стоят от 534 тысяч рублей за седан и хетчбэк 2018 модельного года.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube


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