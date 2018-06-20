Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон

Жилой дом в Василеостровском районе Петербурга остался без балкона вечером 20 июня. Рухнувший с 6-го этажа бетон никого не задел.

Фото с грудой обломков под фасадом жилого дома на Шкиперском протоке, 2, в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Рухнул балкон шестого этажа, перегородив проезжую часть.

Как рассказали нашему изданию в районной администрации, пострадавших в результате инцидента нет, на место выехал глава района. «Управляющая компания регулярно обследовала фасад, угрозы обрушения не было», – заверили чиновники.

Здание было построено в 1937 – 1939 годах в стиле сталинского неоклассицизма.