Камчатский депутат приехал в ЗакС на коне, так как бензин слишком дорогой

Депутат Законодательного собрания Камчатки Михаил Пучковский 20 июня приехал на заседание верхом на мерине по кличке Ракета. В полиции пообещали заняться им серьёзно.

Как сообщает ИА «Кам 24», Пучковский в сопровождении двух девушек на лошадях прискакал к краевому правительству, хотел привязать Ракету рядом со входом в здание, но ему помешал охранник. Тогда он оставил коня спутницам и ушёл на заседание.

Видео: YouTube/Новости Камчатки – Кам 24

Через несколько минут к девушкам вышел полицейский, а когда они ускакали, за ними выехал служебный «УАЗ» с сиреной и мигалкой и вынудил их остановиться. Составлять протокол на девушек не стали, их просто опросили и отпустили. Они объяснили, что часто бывают на ферме Пучковского, где помогают ему ухаживать за лошадьми.

Самому же депутату полицейский со словами: «Теперь мы вами серьёзно займёмся» – вручил протокол об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Пучковский в беседе с журналистом не смог сказать, какое конкретно правонарушение он совершил. Он предположил, что речь может идти о Первомайской демонстрации, когда камчатская оппозиция несла не согласованные с организаторами лозунги.

При этом Пучковский отметил, что едва ли сможет прийти в полицию на допрос: сделать это невозможно. «В повестке, которую мне вручили, указано, что я обязан явиться 26 июня 2017 года. То есть не сейчас, а год назад. Вернуться в прошлое я, естественно, не смогу», – объясняет депутат.

Своё передвижение на лошади Пучковский объяснил тем, что при нынешних ценах на бензин машина ему не по карману. В крупнейшей в Петропавловске-Камчатском сети АЗС бензин АИ-92 сегодня стоит 45,60 рубля за литр, АИ-95 – 49,25 рубля, дизтопливо – 50,35 рубля. С действующими ценами на топливо и продукты выживать большинству жителей Камчатки очень непросто, подчеркнул народный избранник. Он является депутатом Законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» на неосвобождённой основе и зарплату за свое депутатство не получает. Судя по обнародованной декларации, доход Пучковского в 2017 году составил 276 тысяч рублей. Он живёт в частном доме, в его приусадебном хозяйстве есть несколько лошадей, отмечает издание.

Напомним, средняя по России стоимость литра бензина на АЗС, по данным Росстата на 9 июня, составила 43,48 рубля. За прошедшие дни рост цен на топливо в стране замедлился, и ФАС объявила стабилизацию цен.

С начала года бензин в России подорожал в среднем на 8,2%. Точкой отсчёта в решении этой проблемы можно считать ответ Владимира Путина на вопрос петербургского автомобилиста 7 июня. Президент сказал тогда, что цены выросли из-за «неточного регулирования» в энергетической сфере и ситуация на топливном рынке сложилась «неправильная» и «недопустимая». После этого правительство решило снизить акцизы на сырьё и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен в рознице.