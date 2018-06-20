Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй

Наймур Закария Рахман, которого обвиняют в подготовке теракта в Лондоне, заявил 20 июня в суде, что хотел не только устроить взрыв в центре города, но и отрезать голову премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Об этом пишет The Independent. Рахман рассказал, что планировал использовать как живой щит охранника и таким образом проникнуть в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит. Как сообщалось ранее, предотвратить теракт удалось благодаря работнику спецслужб, который вошел в доверие к Рахману и передал ему муляж взрывного устройства. Террорист считал его настоящим. Мужчина был задержан в декабре 2017 года. Отметим, Рахмана считают членом «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ).