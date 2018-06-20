В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»

Служебные записи сотрудников ФСБ стали доступны фигурантам уголовного дела. Защита обвиняемых сайентологов получила для ознакомления том с внепроцессуальными характеристиками свидетелей.

Как сообщил «Фонтанке» 20 июня адвокат Александр Мелешко, накануне руководитель следственной группы УФСБ Петербурга и области Сергей Мякин выдал ему 21-й том уголовного дела. В нем содержатся допросы свидетелей.

По словам Мелешко, том озаглавлен «Свидетели (плохие)» и листы испещрены записями на бумажных стикерах. Например, допрос одного из свидетелей сопровождался рукописной пометкой «Знает много, но молчит». На этой же бумажке содержится еще одна запись, которую можно прочитать как «Передопрос с электровспоминателем». Второму свидетелю дана неоднозначная характеристика: «Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг».

Из содержания стикеров можно узнать, показания каких свидетелей не устраивают ФСБ. Александр Мелешко уточнил «Фонтанке», что расследованием дела сайентологов занимались несколько следователей, поэтому авторство пометок ему неизвестно. «Когда я подписывал график ознакомления с 21-м томом, то обратился ко всем сотрудникам, попросив не называть неудобных свидетелей дебилами», – добавил защитник.

Ознакомление с материалами длится с мая 2018 года. В других томах уголовного дела стикеры со служебными записями тоже попадались, говорит Мелешко, но в меньших количествах и нейтрального содержания.

В пресс-службе УФСБ «Фонтанке» отказались комментировать информацию о пометках на допросах свидетелей.

Дело сайентологов началось в июне 2017 года. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве (статья 171 УК), создании экстремистского сообщества (282.1 УК) и унижении достоинства (282 УК). Были задержаны духовный лидер организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главбух Сахиб Алиев, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева и ее заместитель Констанция Есаулкова. В уголовном деле содержится более 70 томов.