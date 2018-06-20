Владимир Стогниенко: после третьего мяча сборной России я «поплыл»

Об особых отношениях между Черчесовым и Дзюбой, мастерстве переобувания и идее завершить репортаж песней «Ты просто космос, Стас!» в интервью «Фонтанке» рассказал комментатор матча Россия — Египет Владимир Стогниенко.

В минувший вторник, 19 июня, сборная России в Петербурге обыграла Египет и обеспечила себе первый за 32 года выход в плей-офф чемпионата мира. Комментировал матч по телевизору на канале «Россия 1» обладатель «ТЭФИ» Владимир Стогниенко. Его репортаж, особенно под конец встречи, получился не менее запоминающимся, чем игра. С ним мы и поговорили на следующий день.

– Ощущаете, что отработали вчера исторический матч?

– Конечно. Больше того скажу, я понимал, что матч может стать историческим еще до его начала. Понятно, что это наша локальная история. Она совершенно не глобальная. Выход из группы для нас – огромное достижение.

– Какие эмоции остались спустя сутки?

– Сейчас я чувствую только безмерную усталость, потому что я очень поздно закончил работать. Потом мы ходили на Невский смотреть, как люди празднуют. В пять утра я улетел в Москву. Сейчас у меня идут прямые эфиры. Только недавно успел между эфирами полтора часа на диване прикорнуть. Очень доволен этим. А так, в принципе, вымотался. Комментирование таких матчей забирает очень много эмоций.

– Я вашего комментария, к сожалению, не услышал так как тоже работал на стадионе. Но рассказывают, что начинали свой репортаж вы очень спокойно. Получается, что даже после голевой феерии с Саудовской Аравией вы не были готовы к такому же продолжению?

– Нет. Думал, что, в крайнем случае, все решит один мяч, и не исключал, что будет ничья. Я не очень хороший актер и все, что у меня происходит в репортажах – естественная история. Начал достаточно спокойно. В хорошем темпе отработал первый тайм. А потом, когда во втором тайме понеслось, немного вожжи отпустил по понятным причинам. Я вам больше того скажу. Когда дал волю эмоциям после третьего мяча, я слегка поплыл, потерял нить репортажа. Но, думаю, болельщики сборной России меня прекрасно поняли. Ну а уже где-то минут за 10 я себя в руки взял. С некоторым трудом, правда, но взял.

– Вы успели уловить тот момент, когда худшая сборная России в истории вдруг превратилась в едва ли не в лучшую команду в истории?

– Это достаточно тонкие материи. Просто не надо очень сильно преувеличивать. Пока мы обыграли две сборные, не страшные по классу. Ведь перед главным тренером не ставили задачу сделать из сборной команду экстра-класса. Перед ним ставили задачу достойно выступить, то есть выйти из группы. Как оказалось, уже на чемпионате мира, у главного тренера есть четкое представление, что нужно делать, чтобы конкретно эти сборные обыграть. Мы не верили, что он на это способен, и я не верил в том числе. Никогда не высказывался за немедленную отставку Черчесова, но в душе не очень верил, что сборная заиграет. Думал, что будет со скрипом 1:0 с Саудовской Аравией, дальше 0:0, 0:0 и как-то, может, мы выйдем. А оказалось, что тренер все прекрасно продумал. Сборная побежала, действуя очень грамотно. Все слабые стороны соперников были использованы. Собственные сильные стороны были включены по максимуму. Плюс очень удачные замены. Согласитесь, когда Дзагоев получил травму, мы все ждали замену на Миранчука. Это казалось очевидным. В итоге выходит Черышев и становится одним из лидеров, дважды признается MVP. Получается, что тренер знал, а мы думали, что он действует хаотично. Получается теперь, что он был прав, а мы не правы.

– Для меня это пока главная загадка – почему Черчесов до чемпионата мира не действовал таким образом? Почему вот это его тренерское чутье и мастерство мы увидели только сейчас?

– Тут можно много строить теорий, но возникает один вопрос: а зачем он должен был это делать не в официальных матчах? Вот он там, в контрольных матчах, и наигрывал какие-то свои теории, проверял, чтобы в нужный момент все показать. Вот честно, меня когда спрашивали перед чемпионатом мира главное впечатление от сборной, я отвечал: «Непонятное». Я не понимал, что и куда движется. Но, в конечном итоге, ряд удачных решений привели к такому результату. Ну, например, были налажены отношения с Артемом Дзюбой. Тут надо понять, что Артем сам дал сигнал, что он готов и очень хочет вернуться в сборную. У них, кстати, прямого конфликта не было, но был момент, когда казалось, что отношения между ними испортились. Оказалось, что все в порядке и, мало того, Артем в основе играет и вообще очень полезен на поле. Уговорили вернуться в сборную Сергея Игнашевича. Опять-таки Сергей один из лучших в сборной несмотря на свой возраст. Подытоживая: нет пока героизма, нет никакого волшебства. Есть правильно поставленная задача, подобраны грамотные пути и прекрасно использованы все варианты. Отлично.

– По поводу отношений между Дзюбой и Черчесовым в этих двух матчах прослеживается целый сюжет: в первой игре тренер отдал игроку честь, во второй игрок – тренеру. Эту историю вы как оцениваете?

– Думаю, это какой-то такой обоюдный сигнал, что если какие-то недопонимания и были, то они остались в прошлом. На мой взгляд, это очень хорошо. А еще смотрите, какая ситуация с Черышевым. Он ведь вообще мог не попасть в заявку. Он конкурировал с Ташаевым. Получается, что тренерский штаб все-таки разглядел верное решение при том, что Ташаев молодой, талантливый футболист и, Бог даст, еще поиграет в сборной. Но разглядели именно Черышева и, главное, использовали его на очень правильной позиции.

– И еще немного о Дзюбе. Вот сейчас глядя на все, что с ним происходит, можно ли хоть как-то оправдать Манчини, отправившего Артема в аренду?

–Мы прекрасно знаем, что Артем такой человек: когда он получает какие-то вызовы, когда у него начинаются сложности в карьере, он на них реагирует по-злому в хорошем смысле слова. Такая взбадривающая злость. А вы уверены, что он бы был сейчас настолько же заведен, если бы остался в «Зените»? Ну играл бы через раз. Но мы знаем, что он очень хотел попасть на чемпионат мира и поэтому поехал в «Арсенал», согласился на сокращение зарплаты, там провел несколько очень хороших матчей. Вернулся в сборную, начал запасным, забил, следующий матч начал в основе и снова забил. Все идет к тому, что плей-офф он тоже начнет в стартовом составе.

– Насколько я понял, вы входите в число "переобувшихся", как модно говорить в последние сутки?

– Мне кажется, переобуваться – это иное. Переобулся, это когда ты сегодня кричишь «Черчесова в отставку!», а завтра, как ни в чем не бывало, что Черчесов — гений. Когда ушел из сборной Слуцкий и меня спрашивали, кто его мог бы заменить, я называл Черчесова. Когда у сборной игра не получалось, я высказывался также, как и все, достаточно скептически. Я не верил, да. А сейчас все люди, которые оказались неправы по поводу него, но не переходили грани разумного, должны спокойно сказать: «Я был неправ, а он прав». Это нормальная модель поведения.

– Про финальную песню, которая тут же стала мемом с вашей подачи. Вы говорили, что слушали ее по дороге на стадион. Ее звучание в эфире это была все-таки заготовка или экспромт?

– Полнейшим экспромтом это быть не могло, потому что мне нужно было ее заранее найти в плеере. Эта мысль появилась у меня где-то в перерыве. Я поковырялся в плей-листе, ее выставил и решил, что если что-то случится, включу. Оно так и случилось.

– Вы же уже не в первый раз включаете тематические песни в своих футбольных репортажах. Откуда у вас это?

– Я отношу себя к поколению MTV. Мы росли, когда бурно стала развиваться индустрия видеоклипов. Для нас изображение под музыку — очень интересное восприятие. Вчера немного повезло: я нажал кнопку на плеере и в этот момент режиссер стал показывать Черчесова. Вот так совпало. Мне кажется, в будущем спортивные репортажи будут раскрашиваться какими-то дополнительными графическими эффектами: салютами после голов или музыкой.

– Выделяется ли кто-то по игре сейчас из сборных кроме России конечно же?

– У Мексики очень хорошая команда. Еще сложно сказать, команды еще не все даже по два матча провели. Конечно, Роналду выделяется, который Черышева сегодня по голам обогнал.

– Вы впервые работали на стадионе в Петербурге?

– Нет. Я уже работал здесь, но, по-моему, только на радио-репортаже на Кубке Конфедераций.

– Какие впечатления от атмосферы на стадионе?

– На чемпионате мира плохой атмосферы не может быть. Современный стадион, полные трибуны, город, который знает, как любить футбол.

– С точки зрения удобства работы?

– Все было отлично. Я же еще включался в прямые без конца: один раз от бровки, один раз из студии. Охранники были довольно вежливы, когда я там бегал. Единственное: это же Питер. Я когда выходил из гостиницы было 20 градусов, и я отложил зонтик. Приехал на стадион – стало +15 и холодный дождь пошел. Большое спасибо волонтеру, который подарил дождевик, хотя мне он не был положен. Я завернулся в этот дождевик и благодаря этому не заболел. Мне после того, как воспалением легких переболел, врачи категорически запретили переохлаждаться, но с мокрыми ногами я вчера весь вечер так и проходил.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»