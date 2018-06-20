Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд

Смольнинский суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна. Бывший вице-губернатор Петербурга обвиняется в особо крупном мошенничестве, сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как следует из релиза, обвинение считает Оганесяна причастным к хищению более 50 млн рублей при строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Экс-чиновник признал вину в получении не менее 28 млн из этой суммы.

Марата Оганесяна задержали и арестовали осенью 2016 года по уголовному делу о мошенничестве с поставкой стадионного видеотабло. По заказу подрядчика «Трансстрой-СПб» контракт выполняла компания «Театрально-декорационные мастерские». Следственный комитет изначально заявлял, что похищены деньги Смольного, но потом поправился и признал потерпевшим «Трансстрой-СПб».

Дело бывшего вице-губернатора к производству пока не принято. Ранее стало известно об аресте всего его имущества в качестве обеспечительной меры.