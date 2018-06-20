В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки

При проведении ремонтных работ в районе Южной стенки в Кронштадте 20 июня был обнаружен взрывоопасный снаряд времен ВОВ, сообщили «Фонтанке» читатели.

В пресс-службе администрации Кронштадтского района подтвердили, что снаряд калибра 76 мм, найденный на территории Ленинградской военно-морской базы сегодня в 16:30, был вывезен с территории для уничтожения группой разминирования Западного военного округа.

Это уже шестой по счету снаряд, обнаруженный у Южной оградительной стенки в Кронштадте. С апреля 2018 года разрушенный участок начали укреплять в преддверии масштабного парада ВМФ. В конце мая на месте будущей трибуны для родственников главкомата ВМФ обнаружили мину времен Великой Отечественной войны. Опасную находку уничтожили взрывотехники Западного военного округа.