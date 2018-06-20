Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику

Посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли переведен на аналогичную должность в Мексику. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 20 июня.

На место Коронелли назначен замглавы департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов. Напомним, именно Виктор Коронелли сообщил властям Аргентины о наркотиках, найденных в подсобке школы при российском посольстве. Отметим, о возможной отставке Коронелли официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила еще в начале марта. Сам посол также заявлял, что «не может вечно сидеть» в Аргентине.

Справка:

О «кокаиновом деле» стало известно в феврале 2018 года, однако расследование началось ещё в декабре 2016-го. Тогда в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с наркотиками. 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг) заменили на муку и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате в Аргентине арестованы Чикало и Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. В Германии арестован Андрей Ковальчук.

СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.