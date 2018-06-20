Электромобилисты из Петербурга отправились в Заполярье. Зарядную станцию везут с собой

Шесть электрокаров сегодня, 20 июня, стартовали из Санкт-Петербурга, чтобы принять участие в международном заполярном пробеге Мурманск – столица Заполярья. Ещё четыре электромобиля выдвинутся из Киркенеса, «русского» города в Норвегии, утром 22 июня. В тот же вечер они встретятся с петербуржцами в Мурманске.

Цель пробега состоит не только в популяризации электромобилей, но и в том, чтобы привлечь внимание к проблеме нехватки инфраструктуры для зарядки электрокаров. Пока преодолеть расстояние от Киркенеса до Мурманска (223 километра) без подзарядки могут единичные модели электромобилей, в их числе, например, Tesla. А для того, чтобы доехать от Петербурга до Мурманска, владельцы электрокаров вынуждены прибегнуть к помощи передвижной установки, включающей дизельную электростанцию и зарядную станцию.

Отметим, что, по данным на конец мая 2017 года, в Петербурге было зарегистрировано 47 электромобилей, и за год это число увеличилось не сильно.

Пробег электрокаров организован экологическим объединением Bellona (Норвегия) в сотрудничестве с Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (Санкт-Петербург) и Ассоциацией электромобилей Норвегии при поддержке правительства Мурманской области. В нём принимают участие владельцы электрокаров из Норвегии, России и Белоруссии