В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».

На сегодняшний день «Альпари» – это влиятельный глобально интегрированный финансовый бренд, чьи продукты, сервисы и товарные знаки входят в число признанных и узнаваемых в форекс-индустрии. Организация заняла помещение площадью 148 кв. м. на четвертом этаже здания. В ее распоряжении находятся просторные аудитории для проведения семинаров и приема клиентов.

Старинный особняк на Невском, 68 восстановлен и отреставрирован «Группой ЛСР» в 2015 году. Часть площадей используется для собственных нужд, часть – сдается в аренду. Общая площадь пятиэтажного здания – 8,5 тыс. кв. м, предусмотрена подземная парковка на 26 автомобилей. На первом этаже находится офис продаж «Группы ЛСР», на втором – департамент по работе с клиентами. В здании 7,3 тыс. кв. м реализуется в аренду, из них почти 1,5 тыс. кв. м еще доступны новым арендаторам.

На сегодняшний день здесь полностью сданы площади на первом, втором, третьем и шестом этажах, а также часть площадей на четвертом и пятом этажах. Арендаторами площадей в здании уже стали Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ, Банк «Санкт-Петербург», «СитиБанк» и другие арендаторы.

«Группа ЛСР» зарекомендовала себя во всех сегментах недвижимости. Помимо реализации жилых проектов компания уже 25 лет работает и на рынке коммерческой недвижимости. Речь идет как о коммерческих площадях в составе жилых комплексов разных классов, так и об отдельных проектах. Помимо здания на Невском, 68 в портфеле «Группы ЛСР» есть еще один знаковый объект – бизнес-центр «Смольный», состоящий из трех реконструированных исторических особняков. В нем арендаторам доступно более 7 тыс. кв. м площадей. Бизнес-центр, являющийся частью жилого проекта «Смольный парк», расположен в одном из самых красивых и престижных мест Санкт-Петербурга вблизи Смольной набережной.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО КБ «Ситибанк». Ген. лицензия Банка России № 2557 от 28.07.15.

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