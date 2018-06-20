МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе

Дважды за день 20 июня жители Петербурга вызывали МЧС после встречи со змеями. Обе оказались неядовитыми.

Фото со змеей приличных размеров в редакцию «Фонтанки» прислали жители улицы Ворошилова. По словам читателей, лесная гостья ползала во дворе еще накануне вечером, но спасателей вызвали только на следующий день. Специалисты Ленинградского зоопарка по снимку опознали в ней амурского полоза, одну из самых крупных змей, которая обитает на территории России (для человека неопасна). Правда, в этом случае навредить она уже точно никому не могла: прибывшим на место сотрудникам МЧС, как рассказали в пресс-службе ведомства, оставалось только убрать мертвое пресмыкающееся со двора. Вероятно, о безопасности жителей кто-то позаботился до прибытия спасателей.

Второй вызов поступил около двух часов дня на Васильевский остров. Уж вылез на Среднегаванский проспект — неподалеку сразу три сада и Смоленское кладбище. Спасатели вывезли змею подальше от пугливых петербуржцев, в лесополосу.