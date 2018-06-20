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ЖКХ
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21.06.2018 10:00

Управляющий меняется в лице

Семья бывшего чиновника Смольного решила выжить городскую администрацию из коммунального бизнеса с оборотом 3,5 млрд рублей в год.
Управляющий меняется в лице
Коллаж/"Фонтанка.ру"/@PressFoto/indigolotos

Компания «Проминвест», которую связывают с экс-сотрудником администрации Петербурга Дмитрием Руденко, начала масштабную спецоперацию на рынке ЖКХ. Контролируемые фирмой жилкомсервисы задолжали поставщикам ресурсов более 2,5 млрд рублей. Но ее владельцы придумали, как списать долги. Ребрендинг грозит оставить с носом кредиторов и выкинуть Смольный из бизнеса.

Речь идет о смене управляющей компании для 1650 домов, которые находятся в ведении ЖКС №1 Кировского района, ЖКС №1 Красногвардейского района и ЖКС №2 Центрального района. Все они подконтрольны компании «Проминвест», которая сменила название на «Евро сити».

По инициативе бабушки

«5-6 июня в почтовые ящики нашего дома раскидали уведомления об общем собрании. Нам предложили сменить ЖКС №1 Красногвардейского района на «Евро сити», – рассказывает Андрей из дома №9 по шоссе Революции.

Инициатором собрания выступила одна из жительниц преклонного возраста, лет 70-80. Соседям она объяснила, что пошла в ЖКС попросить о ремонте парадной, а по итогу подписала какую-то кипу документов. Показывать отчеты и документацию для собрания пенсионерка отказалась.

Аналогичные письма о собраниях пришли и в другие дома района. «Фонтанке» известно об адресах на Заневском, Малоохтинском и Новочеркасском проспектах, проспекте Металлистов, Большой Пороховской улице. Жителям этих домов предложили перезаключить договоры с «Евро сити» на пять лет с последующей пролонгацией.

Весточку о переходе зданий под управление «Евро сити» получили и жители Кировского района. «На очную часть собрания пришло человек 15, – рассказывает Екатерина, жительница дома на улице Генерала Симоняка. – От районной администрации была некая женщина с пламенной речью о незаконности собрания. Грозила статьями Уголовного кодекса за фальсификацию документов. Всячески агитировала не связываться с «Евро сити». Голосование не состоялось».

Название «Евро сити» жильцам уже знакомо. С недавних пор оно появилось на спецовках дворников и электриков, обслуживающих дома. На звонок в единую диспетчерскую трех жилкомсервисов тоже отвечает компания «Евро сити».

Тем временем судебные приставы пытаются взыскать с подконтрольных «Проминвесту» жилкомсервисов 1,5 млрд рублей задолженности перед поставщиками ресурсов. Всего же, как видно из отчетности в системе СПАРК, к началу 2018-го за ними числилось 2,5 млрд долгов.

Управляющий меняется в лице

Родственные связи

Два года назад, в июле 2016-го, холдинг «Проминвест», в который входили три жилкомсервиса, приобрела Наталья Зеленцова. На тот момент в его управлении находились 1800 домов. Сумму сделки оценивали в 100 млн рублей.

Имя Зеленцовой для петербургского жилищного рынка было в новинку. Но игрокам хорошо знаком ее близкий родственник – бывший чиновник Смольного Дмитрий Руденко. В 2000-е годы он трудился в городском комитете финансов, затем возглавил стратегически важное, подконтрольное жилищному комитету Управление по работе с отходами. В 2011–2012 годах Руденко вошел в капитал управляющих компаний Ростовской области: УК «Возрождение», «Доверие», «Железнодорожник», «Коммунальщик Дона». Однако уже в 2014-м отказался от частного бизнеса и возглавил государственное бюро «Технолог».

«Возрождение», «Доверие», «Железнодорожник» теперь принадлежат крупному участнику петербургского рынка ЖКХ – ПАО «Городские инновационные технологии». А вот «Коммунальщик Дона» и еще семь компаний, совладельцем которых был Дмитрий Руденко, числятся за Натальей Зеленцовой.

Выручка трех петербургских жилкомсервисов в прошлом году превысила 3,5 млрд, что не помешало им накопить 2,5 млрд долгов.

Водоканалу Санкт-Петербурга ЖКС должны почти полмиллиарда. За последние полгода монополист передал приставам исполнительные листы более чем на 270 млн рублей, а смог вернуть по ним только 3,6 млн, говорят в организации. Еще почти полмиллиарда – долг ЖКС №2 Центрального района перед «Петербургтеплоэнерго». ЖКС №1 Кировского района должен 420 млн рублей за теплоснабжение компании «ТГК-1». С 1 октября прошлого года тепловики расторгли отношения с УК и перешли на прямые договоры с жителями.

«Одновременно между ЖКС №1 Кировского района и ПАО «ТГК-1» было заключено мировое соглашение, которое предполагает погашение всей задолженности до мая 2021 года. За время действия мирового соглашения дебиторская задолженность снизилась на 61 млн рублей», – говорят в «ТГК-1».

Как писала «Фонтанка», природа таких задолженностей разная, большинство ЖКС тянут их за собой еще с «доприборного» периода, когда счета за потребление теплоэнергии выставлялись балансовым методом (до 2012 года). Работающие на рынке компании утверждают, что не влезть в долги тогда было практически нереально. fontanka.ru/2017/02/03/112/

Однако в холдинге «Проминвест», похоже, придумали, как справиться с этой проблемой.

«Нас без нас женили»

До апреля этого года 80% в ЖКСах контролировали три компании: «Проминвест Запад», «Проминвест Восток» и «Проминвест Центр». Оставшиеся 20% – доля города. В апреле 80% перешли к ООО «Проминвест» (принадлежит некоей Татьяне Исмагуловой), и теперь все три компании холдинга Натальи Зеленцовой ликвидируются. Этому предшествовала смена собственников – по 10 тысяч рублей за каждую они были проданы номинальным владельцам. И почти одновременно рядом с ними образовалась управляющая компания «Проминвест», которая стала оказывать все услуги на правах генподрядчика. Именно ее и переименовали в «Евро сити».

«Мы – команда ООО «Евро Сити». Наша компания называется так не случайно. Философия, которая нас объединяет, состоит в том, чтобы работать на уровне самых высоких европейских стандартов обслуживания», – говорится на сайте компании.

Выбрать эту «Евро сити» в управляющие предлагают жителям Кировского района. Она принадлежит Наталье Зеленцовой. Для домов Красногвардейского района создана еще одна «Евро сити», с другими ИНН и  собственником Андреем Зеленцовым.

Если спецоперация по проведению общих собраний в 1650 домах удастся, семья Дмитрия Руденко получит чистую от долгов управляющую компанию, вторую по величине в Петербурге – УК обслуживает свыше 5 миллионов квадратных метров площадей. А заодно окончательно избавится от двадцатипроцентной доли Смольного. Кредиторы же в этом случае смогут рассчитывать только на взыскание долгов с владельцев квартир.

«Ощущение, что нас без нас женили, – говорит Андрей из дома на шоссе Революции. – Альтернативную компанию за такой короткий срок не найдешь. Сначала мои соседи возмущались, а теперь все подняли лапки и сдались».

Часть жителей района все же решили пойти на принцип. Они недовольны отсутствием на собраниях положенных документов – отчетности о состоянии дома и работе ЖКС. А также – возмущены условиями договора с «Евро сити». По нему компания сможет перераспределять средства между статьями – к примеру, вместо ремонта тратить деньги на управление – и не собирается согласовывать акты работ с советом дома.

Качество обслуживания петербуржцев тоже не устраивает. «У нас старый фонд, рядом находится котельная. Зимой в квартире было больше 30 градусов. На заявления управляющая компания не реагирует. Убирают в подъезде раз в месяц, и то, если позвонить и напомнить», – рассказывает Ксения, дом которой обслуживает ЖКС №2 Центрального района.
Жители обратились к депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому, а он написал главе Красногвардейского района. Парламентарий призывает город голосовать против смены управляющей компании и стимулировать  ЖКС сначала выполнить накопившиеся обязательства по ремонту домов.

В «Евро сити» и «Проминвесте» на просьбы «Фонтанки» о комментарии не ответили. В жилищном комитете Смольного журналистский запрос также проигнорировали. На всех собраниях районные ГУЖА, по словам жильцов, действительно голосуют против перевода домов под управление «Евро сити», однако сделать, похоже, ничего не могут, так как фактически город уже не участвует в бизнесе «Проминвеста».

Опрошенные «Фонтанкой» игроки рынка отмечают, что в сложившейся ситуации во многом виноваты сами собственники квартир: «Проблема в том, что мало кто из жителей вообще интересуется своими правами, своим домом. А это, в свою очередь, дает возможность недобросовестным компаниям, как частным, так и государственным, искажать отчетность или вовсе не предоставлять ее».

Подробнее о том, как сменить неугодную управляющую компанию, читайте в материалах спецпроекта «Фонтанки», посвященного рынку ЖКХ.

Антонина Асанова,
«Фонтанка.ру»


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