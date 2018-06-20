Искусственный интеллект выбрал победителя чемпионата мира

Проанализировав множество факторов, суперкомпьютер в немецком университете оценил шансы команд выиграть мундиаль в России.

Испания является наиболее вероятным призером российского мундиаля, оставив позади действующего чемпиона мира Германию. Об этом сообщается в исследовании технических университетов Дортмунда и Мюнхена.

По версии компьютера, даже ничья в первом матче с Португалией никак не повлияла на шансы испанцев вернуть себе звание лучших в мире. Статистика говорит о том, что даже поражение в первом круге не может помешать Испании выиграть кубок, как это было на чемпионате мира 2010 года.

Третьим вероятным претендентом, по версии искусственного интеллекта, стала Бразилия, за которой следуют Бельгия и Франция.

Немецкий суперкомпьютер оценил такие факторы, как место в рейтинге Международной федерации футбола, ВВП страны, оценки букмекеров, количество игроков национальной сборной, которые выступают за один и тот же клуб, средний возраст футболистов и победы в международных турнирах.

Ранее компания Goldman Sachs также прибегла к искусственному интеллекту для оценки шансов команд выиграть чемпионат. Сопоставив более миллиона вариантов, наиболее вероятным исходом мундиаля был выбран финал Германия – Бразилия, в котором выиграют бразильцы.