ЗакС Петербурга попросит Думу защитить пайщиков

Петербургские парламентарии предложили ужесточить законодательство в сфере потребительских кооперативов и установить дополнительные гарантии защиты сбережений пайщиков. Такую федеральную инициативу поддержали в первом чтении на заседании городского парламента 20 июня.

Документ предлагает запретить потребительским кооперативам указывать в своей рекламе прибыль, которую якобы получит пайщик. По словам автора проекта федеральной инициативы Дениса Четырбока, заранее предсказать конкретный размер дохода невозможно, поскольку распределение прибыли происходит только по итогам прошедшего финансового года.

В случае принятия закона обязательным условием для кооперативов станет проведение годового общего собрания, на котором пайщики будут подводить финансовые итоги и распределять прибыль.

Поводом для изменения законодательства послужил скандал с кредитно-потребительским кооперативом «Семейный капитал». Его членами стали десятки тысяч пайщиков, которые передали в управление свыше 3 миллиардов рублей. Спустя 5 лет «Семейный капитал» признали банкротом.

В отношении собственников возбудили уголовное дело о мошенничестве, однако большая часть личных средств пайщиков так и не была найдена.

Если законопроект одобрят в целом на региональном уровне, то его отправят для рассмотрения в Госдуму.