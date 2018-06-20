Еще
19:16 20.06.2018
Новость часа
19:05
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
Пришлите свою новость!
19:11
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
19:05
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
19:02
Минфин обещает облегчить жизнь регионов и взять на себя выплату взносов в Фонд ОМС за неработающих
18:56
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
18:48
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
18:42
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
18:11
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
17:54
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
17:46
Совбез РФ вернул в Гатчину самую крупную партию украденных картин с 1945 года
17:35
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
17:32
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
17:14
Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику
17:06
МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе
16:57
Искусственный интеллект выбрал победителя чемпионата мира
16:52
ЗакС Петербурга попросит Думу защитить пайщиков
16:47
«Царица ночи» примет гостей последний раз в сезоне
16:44
Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль
16:28
Сговор на торгах Минобороны потянул на 200 млн штрафа
16:09
Хельсинки раздаривает старые трамваи
16:01
Роналду в матче против Марокко установил рекорд чемпионатов мира
15:57
Матвиенко: Вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел»
15:50
«Новокрестовская» выстояла перед 30 тысячами болельщиков после матча Россия - Египет
15:43
В Совфеде поспорили, кто дешевле – адвокат или переводчик
15:39
Эрмитаж возобновляет строительство фондохранилища, обросшее уголовными делами
15:35
Проделки петербургского ветра: «приунывший» светофор и «паровозик» на КАД
15:29
Петербургские депутаты хотят защитить почтальонов от собак
15:24
Депутат, обещавший заниматься «ничем», презентовал первый законопроект
15:18
Дело бывшего замдиректора Эрмитажа передали в суд
15:17
В России перезагрузят научную фантастику
15:01
Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем
14:50
Смертельное ДТП на КАД попало на видео. Цементовоз въехал в стоящие авто
14:46
Российского болельщика обвинили в домогательствах к журналистке немецкого канала за поцелуй в щеку
14:40
ЕС проведет экстренную встречу по вопросам миграции
14:36
Эксперты Кудрина рассказали, что в Петербурге назревает внутриполитический конфликт
14:31
Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро
14:25
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
14:14
День в СИЗО приравняют к полутора — в колонии
14:04
Киллера Гагиева экстрадировали в Москву после «венских каникул»
13:54
Спиртное подорожает: Минфин готовится к пересмотру минимальных цен на алкоголь
13:40
Спикер петербургского ЗакСа отказался от «курятника» в Курортном районе
13:19
В Водоканале попросили петербуржцев не показывать гостям ЧМ, как купаться в фонтанах
13:14
Кудрин рассказал о нарушениях в Роскосмосе на 760 млрд рублей
13:08
Слуцкий объяснил свой уход с Первого канала, и Навальный тут ни при чем
12:56
В день победы российской сборной рестораторов Петербурга огорчил снос шести террас
12:53
СМИ: У семьи Шуваловых нашли самолет за 70 млн долларов
12:42
Россия осудила попытки США сделать из Совета по правам человека ООН «послушный инструмент»
12:37
Выбежавшего на поле матча открытия ЧМ украинца оштрафовали
12:32
СК: Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки лечением зубов
12:31
Мацуев показал, как срывает голос за сборную России
12:27
Иранцев-нелегалов, которые приехали в Россию налаживать спортивные связи, не пустили в Финляндию
12:17
На Московском шоссе смяло две машины и полыхал микроавтобус
11:55
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
11:52
На Пятилеток летало «нечто»
11:46
Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах
11:44
После дождичка в четверг: Колесов пообещал новые осадки к концу рабочей недели
11:38
Каждая вторая пачка сливочного масла из магазинов Петербурга оказалась фальсификатом
11:24
Нехватка канцелярии для депутата Щербаковой может стать причиной парламентского расследования деятельности главы Центрального района
11:18
После матча Россия - Египет со стадиона на Крестовском вывезли 33 грузовика мусора
11:06
Купол Дома Зингера поменял подсветку в честь победы сборной России
10:58
Три ДТП с мотоциклистами за утро: на Десантников мужчина разбился о столб насмерть
10:54
Прокуратура Петербурга через суд пытается закрыть сайт по продаже «веселящего газа»
10:45
Путин может выступить с вторым посланием Федеральному собранию за год
10:30
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
10:19
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
20.06.2018 16:44

Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль

Соломоново решение приняли петербургские судебные приставы. Они арестовали и передали на реализацию автомобиль женщины, сбившей на нём пешехода, тоже женщину.

Как сообщает 20 июня пресс-служба  УФССП России по Санкт-Петербургу, исполнительное производство в отношении 53-летней виновницы ДТП было возбуждено в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП. По решению суда автомобилистка должна была заплатить пострадавшей 377 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Нельзя сказать, что она уклонялась от этого: она вносила частичные выплаты, также из её зарплаты регулярно удерживали определённую сумму. Таким образом удалось взыскать большую часть задолженности.

Но исполнение судебного решения решено было ускорить. Представитель исполнительной власти арестовал «Опель Корса», принадлежавший виновнице ДТП. Его оценили в 125 тысяч рублей и продали.

«Вырученные от продажи машины денежные средства будут переведены на счёт взыскателя для погашения остатка долга, а оставшиеся деньги возвращены должнице», – отмечается в сообщении.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль
Дело бывшего замдиректора Эрмитажа передали в суд
Смертельное ДТП на КАД попало на видео. Цементовоз въехал в стоящие авто
Киллера Гагиева экстрадировали в Москву после «венских каникул»
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Десантура живой не сдается
Спец по угонам №1
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
«Давай нормально дубаснем»: на Невском женщину насмерть сбил «гонщик»
Ночная пьянка в Павловском дворце с выносом бесценного
«Карманный» отдел петербургского УгРо изолировал Бубу и его друзей от болельщиков
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Арестован за незаконный арест
На белом катере к такой-то матери
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Харрасмент по-русски

@JesseLingard

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.