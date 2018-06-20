Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль

Соломоново решение приняли петербургские судебные приставы. Они арестовали и передали на реализацию автомобиль женщины, сбившей на нём пешехода, тоже женщину.

Как сообщает 20 июня пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, исполнительное производство в отношении 53-летней виновницы ДТП было возбуждено в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП. По решению суда автомобилистка должна была заплатить пострадавшей 377 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Нельзя сказать, что она уклонялась от этого: она вносила частичные выплаты, также из её зарплаты регулярно удерживали определённую сумму. Таким образом удалось взыскать большую часть задолженности.

Но исполнение судебного решения решено было ускорить. Представитель исполнительной власти арестовал «Опель Корса», принадлежавший виновнице ДТП. Его оценили в 125 тысяч рублей и продали.

«Вырученные от продажи машины денежные средства будут переведены на счёт взыскателя для погашения остатка долга, а оставшиеся деньги возвращены должнице», – отмечается в сообщении.