Сговор на торгах Минобороны потянул на 200 млн штрафа

Крупные штрафы заплатят петербургские фирмы за картельный сговор на торгах Министерства обороны. За ущерб в 2,2 млрд рублей юрлица отдадут 200 миллионов.

Как сообщает 20 июня пресс-служба ведомства, три общества с ограниченной ответственностью – «ТД СпецТехМаш», «ПрофБизнес», «ТД Стиллаг» – во время участия в аукционах на поставку технологического оборудования для Минобороны с 2014 по 2017 год смогли умышленно поддерживать или снижать цену. Они отправляли все заявки с одного ip-адреса, а в документации указывали общий номер телефона. Это не помешало фирмам несколько лет поставлять в вооруженные силы автомобили-рефрижераторы, технику, оборудование для кухонь и полевых столовых. В декабре прошлого года УФАС выявила, что компании действовали «в рамках антиконкурентного соглашения».

Всего юрлица приняли участие в 11 торгах. Их признали виновными в нарушении п.2 ч.1 ст. 11 закона о защите конкуренции. Все три фирмы получили миллионные штрафы: общая сумма, которую участники картельного сговора перечислят в бюджет, составит 200 млн рублей. В УФАС считают, что это может также стать основанием для уголовного дела.

Деятельностью одного из участников сговора – «ПрофБизнес» – ранее интересовался и Следственный комитет. Он посчитал, что выигравшая тендер фирма отправила Минобороны товары ненадлежащего качества. Ущерб от ее деятельности был оценен в 20 миллионов рублей.

Напомним, что это не первое антиконкурентное соглашение, выявленное ФАС на торгах Министерства обороны. Так, антимонопольная служба установила, что в 2015 году ООО «Мегалайн» и ещё семь фирм, связанных со структурами миллиардера Евгения Пригожина, нарушили закон о защите конкуренции при заключении контрактов по санитарному содержанию военных объектов на сумму 1,7 миллиарда рублей. Однако никакого наказания компании не понесли.