Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера

Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.

Но, похоже, его подвело доверие к патриотической экономике – он наткнулся на отечественную конкуренцию с ресурсом. Поэтому, 56-летний Шамиль Алиев и хочет, чтобы его услышали соседи по комплексу и власти:

«С самого начала говорю, что моя цель – публично дать обещание жителям, купившим квартиры на намыве. Но перед этим, кратко и конкретно изложу историю вопроса.

Полтора года назад я купил квартиру в седьмом корпусе известного комплекса на намыве «Я – Романтик». До этого более 20 лет жил и зарабатывал в Ганновере. Уехал я оттуда недавно, продав активы и переведя официально деньги в Сбербанк. Что называется, хоть в налоговой перепроверяйте. Я же искренне поверил российскому телевидению, что надо возвращаться, а если возвращаться, то лучше не пустым.

Так как я еще в середине 80-х закончил в Ленинграде инженерно-строительный институт, то и смотрю в эту сторону. На серьезные объекты у меня средств нет и три месяца назад я пришел в компанию «Терра Нова», что намывала территорию на Васильевском, и взял в аренду 1,7 гектар для автостоянки.

На том месте была обычная свалка строительного мусора.

Мы вывезли 3300 кубометров, что в самосвалах примерно так под 150. Расчистили, завезли новый песок и так далее. Заодно пытались бороться с грузовиками, что вереницей через нас ездили на стройку. Им просто удобно и дешево. Когда устали – поставили аккуратное заграждение.

Несмотря на то, что площади еще не готовы, мы, конечно, разрешили местным автовладельцам оставлять у нас машины. Ведь с парковкой вокруг многоэтажек – беда, а у нас уже все утрамбовано.

Сегодня в свой проект я вложил уже 6 миллионов рублей. Замечу, что понимая и проблемы с озеленением, о которых сообщала «Фонтанка» и вопросы с безопасностью, собрался половину выделенной мне в аренду территории засадить деревьями за свой счет. Опорный пункт полиции также готов поставить там за свои средства. Дело останется только за сотрудником.

Вроде бы можно согласовать проект. Но мне по секрету говорят, что это нереально и шепотом сравнивают мой ресурс с административными связями крупных застройщиков.

Все верно – паркинги, что уже выросли вокруг, хороши, но дороги. Место стоит 700 тысяч и 2,5 тысячи коммуналки в месяц. Я же буду сдавать в аренду по 2 тысячи. Значит, дело остается за малым – выжить меня с этой территории в угоду собственников паркингов, запретив мне и другим автовладельцам благоустраивать территорию.

Я это все к тому, что не мне одному придется туго. На то, что я потеряю вложенные деньги, – большинству вздохнуть и забыть. Но на этом месте тут же появиться огромная свалка. Это раз. Никакого маленького парка тут не будет в ближайшие годы. Это два. Ставить машины станет точно некуда, а дома все строят и строят. Это три.

Я это обещаю открыто. Да, и, по-моему, и казне выгода.

Теперь посмотрим, какой вывод сделают власти.

С уважением индивидуальный предприниматель Шамиль Алиев.