Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера

Еще
19:17 20.06.2018
Новость часа
19:05
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
Пришлите свою новость!
19:11
В уголовном деле ФСБ нашлись пометки о свидетеле-дебиле и допросе с «электровспоминателем»
19:05
Один вестибюль «Новокрестовской» не выдержал сильного ветра
19:02
Минфин обещает облегчить жизнь регионов и взять на себя выплату взносов в Фонд ОМС за неработающих
18:56
«Картман и Брофловски» взяли в аренду «Охотничий домик» в Удельном парке
18:48
В Петербурге банкротят разработчика уникальных российских поездов
18:42
Строительству «Северного потока - 2» могут помешать санкции
18:11
Со «сталинки» на Шкиперском протоке рухнул балкон
17:54
Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне рассказал о своих планах: устроить взрыв и отрезать голову Терезе Мэй
17:46
Совбез РФ вернул в Гатчину самую крупную партию украденных картин с 1945 года
17:35
Дело бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна поступило в суд
17:32
В Кронштадте нашли шестой по счету снаряд в районе Южной оградительной стенки
17:14
Посол РФ в Аргентине, сообщивший местным властям о наркотиках, переведен в Мексику
17:06
МЧС спасало петербуржцев от змей на Васильевском и в Невском районе
16:57
Искусственный интеллект выбрал победителя чемпионата мира
16:52
ЗакС Петербурга попросит Думу защитить пайщиков
16:47
«Царица ночи» примет гостей последний раз в сезоне
16:44
Приставы «расплатились» с петербурженкой, продав сбивший её автомобиль
16:28
Сговор на торгах Минобороны потянул на 200 млн штрафа
16:09
Хельсинки раздаривает старые трамваи
16:01
Роналду в матче против Марокко установил рекорд чемпионатов мира
15:57
Матвиенко: Вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел»
15:50
«Новокрестовская» выстояла перед 30 тысячами болельщиков после матча Россия - Египет
15:43
В Совфеде поспорили, кто дешевле – адвокат или переводчик
15:39
Эрмитаж возобновляет строительство фондохранилища, обросшее уголовными делами
15:35
Проделки петербургского ветра: «приунывший» светофор и «паровозик» на КАД
15:29
Петербургские депутаты хотят защитить почтальонов от собак
15:24
Депутат, обещавший заниматься «ничем», презентовал первый законопроект
15:18
Дело бывшего замдиректора Эрмитажа передали в суд
15:17
В России перезагрузят научную фантастику
15:01
Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем
14:50
Смертельное ДТП на КАД попало на видео. Цементовоз въехал в стоящие авто
14:46
Российского болельщика обвинили в домогательствах к журналистке немецкого канала за поцелуй в щеку
14:40
ЕС проведет экстренную встречу по вопросам миграции
14:36
Эксперты Кудрина рассказали, что в Петербурге назревает внутриполитический конфликт
14:31
Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро
14:25
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
14:14
День в СИЗО приравняют к полутора — в колонии
14:04
Киллера Гагиева экстрадировали в Москву после «венских каникул»
13:54
Спиртное подорожает: Минфин готовится к пересмотру минимальных цен на алкоголь
13:40
Спикер петербургского ЗакСа отказался от «курятника» в Курортном районе
13:19
В Водоканале попросили петербуржцев не показывать гостям ЧМ, как купаться в фонтанах
13:14
Кудрин рассказал о нарушениях в Роскосмосе на 760 млрд рублей
13:08
Слуцкий объяснил свой уход с Первого канала, и Навальный тут ни при чем
12:56
В день победы российской сборной рестораторов Петербурга огорчил снос шести террас
12:53
СМИ: У семьи Шуваловых нашли самолет за 70 млн долларов
12:42
Россия осудила попытки США сделать из Совета по правам человека ООН «послушный инструмент»
12:37
Выбежавшего на поле матча открытия ЧМ украинца оштрафовали
12:32
СК: Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки лечением зубов
12:31
Мацуев показал, как срывает голос за сборную России
12:27
Иранцев-нелегалов, которые приехали в Россию налаживать спортивные связи, не пустили в Финляндию
12:17
На Московском шоссе смяло две машины и полыхал микроавтобус
11:55
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
11:52
На Пятилеток летало «нечто»
11:46
Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах
11:44
После дождичка в четверг: Колесов пообещал новые осадки к концу рабочей недели
11:38
Каждая вторая пачка сливочного масла из магазинов Петербурга оказалась фальсификатом
11:24
Нехватка канцелярии для депутата Щербаковой может стать причиной парламентского расследования деятельности главы Центрального района
11:18
После матча Россия - Египет со стадиона на Крестовском вывезли 33 грузовика мусора
11:06
Купол Дома Зингера поменял подсветку в честь победы сборной России
10:58
Три ДТП с мотоциклистами за утро: на Десантников мужчина разбился о столб насмерть
10:54
Прокуратура Петербурга через суд пытается закрыть сайт по продаже «веселящего газа»
10:45
Путин может выступить с вторым посланием Федеральному собранию за год
10:30
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
10:19
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
20.06.2018 16:02

Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера

Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера

Но, похоже, его подвело доверие к патриотической экономике – он наткнулся на отечественную конкуренцию с ресурсом. Поэтому, 56-летний Шамиль Алиев и хочет, чтобы его услышали соседи по комплексу и власти:

«С самого начала говорю, что моя цель – публично дать обещание жителям, купившим квартиры на намыве. Но перед этим, кратко и конкретно изложу историю вопроса.

Полтора года назад я купил квартиру в седьмом корпусе известного комплекса на намыве «Я – Романтик». До этого более 20 лет жил и зарабатывал в Ганновере. Уехал я оттуда недавно, продав активы и переведя официально деньги в Сбербанк. Что называется, хоть в налоговой перепроверяйте. Я же искренне поверил российскому телевидению, что надо возвращаться, а если возвращаться, то лучше не пустым.

Так как я еще в середине 80-х закончил в Ленинграде инженерно-строительный институт, то и смотрю в эту сторону. На серьезные объекты у меня средств нет и три месяца назад я пришел в компанию «Терра Нова», что намывала территорию на Васильевском, и взял в аренду 1,7 гектар для автостоянки.

На том месте была обычная свалка строительного мусора.

Мы вывезли 3300 кубометров, что в самосвалах примерно так под 150. Расчистили, завезли новый песок и так далее. Заодно пытались бороться с грузовиками, что вереницей через нас ездили на стройку. Им просто удобно и дешево. Когда устали – поставили аккуратное заграждение.

Несмотря на то, что площади еще не готовы, мы, конечно, разрешили местным автовладельцам оставлять у нас машины. Ведь с парковкой вокруг многоэтажек – беда, а у нас уже все утрамбовано.

Сегодня в свой проект я вложил уже 6 миллионов рублей. Замечу, что понимая и проблемы с озеленением, о которых сообщала «Фонтанка» и вопросы с безопасностью, собрался половину выделенной мне в аренду территории засадить деревьями за свой счет. Опорный пункт полиции также готов поставить там за свои средства. Дело останется только за сотрудником.

Вроде бы можно согласовать проект. Но мне по секрету говорят, что это нереально и шепотом сравнивают мой ресурс с административными связями крупных застройщиков.

Все верно – паркинги, что уже выросли вокруг, хороши, но дороги. Место стоит 700 тысяч и 2,5 тысячи коммуналки в месяц. Я же буду сдавать в аренду по 2 тысячи. Значит, дело остается за малым – выжить меня с этой территории в угоду собственников паркингов, запретив мне и другим автовладельцам благоустраивать территорию.

Я это все к тому, что не мне одному придется туго. На то, что я потеряю вложенные деньги, – большинству вздохнуть и забыть. Но на этом месте тут же появиться огромная свалка. Это раз. Никакого маленького парка тут не будет в ближайшие годы. Это два. Ставить машины станет точно некуда, а дома все строят и строят. Это три.

Я это обещаю открыто. Да, и, по-моему, и казне выгода.

Теперь посмотрим, какой вывод сделают власти.

С уважением индивидуальный предприниматель Шамиль Алиев.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
20.06.2018 17:31

Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера

Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08

В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор

Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
АО «Строительный трест»
20.06.2018 15:59

Компания «Строительный трест» отчиталась о ходе строительства 5 комплексов

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Сосновка», а также МФК GRANI и AVATAR.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Как это сделано: производство шифера и других изделий из хризотилцемента
Чем заняться на Дне города в Пушкине
Кредитный рейтинг Setl Group повышен до максимального BBB+(RU)
Отличная практика
Нестандартные планировки квартир становятся популярнее
Ипотека набирает обороты
ЧМ-2018 как катализатор изменений рынка недвижимости
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
«Образцовый квартал 3»: нетиповые новостройки для счастливчиков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Харрасмент по-русски

@JesseLingard

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

Новости компаний
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Инвестиционная академия «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
АО «Строительный трест»
20.06.2018 15:59
Компания «Строительный трест» отчиталась о ходе строительства 5 комплексов
Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Сосновка», а также МФК GRANI и AVATAR.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
ГК «КВС»
20.06.2018 12:01
Переехать в четырехкомнатную квартиру проще простого
Компания «КВС» предлагает своим клиентам – владельцам квартир в ЖК «Новое Сертолово» 3 очередь 1 пуск, улучшить жилищные условия. Благодаря предложению все владельцы одно-, двух-, трех-комнатных квартир могут переехать в четырехкомнатные.
ГК «КВС»
20.06.2018 11:25
ЖК «Ясно.Янино» компании «КВС» - финалист Urban Awards
Жилой комплекс «Ясно.Янино» компании «КВС» вышел в финал премии Urban Awards в номинации: Ленинградская область, ЖК года комфорт-класса.
ГК «КВС»
20.06.2018 11:22
Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"
С сегодняшнего дня строительная компания КВС начала работы по строительству подъезда со стороны Лабораторного проспекта к ЖК "Иван да Марья".
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
«Главстрой-СПб»
19.06.2018 12:10
«Главстрой-СПб» осенью начнет строительство двух новых дорог в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ГК «Эталон»
19.06.2018 11:53
Четыре банка аккредитовали ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «АКБ Абсолют Банк», ПАО «АК БАРС» Банк и ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовали новый жилой комплекс комфорт-класса «Охта Хаус», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит в зеленой зоне Красногвардейского района Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6, литер А.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.