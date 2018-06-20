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Чемпионат мира по футболу 2018
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20.06.2018 16:01

Роналду в матче против Марокко установил рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на чемпионате мира в России установил рекорд по количеству голов за сборные среди европейских футболистов. На четвертой минуте в матче против Марокко португалец открыл счет. Этот гол и стал для него 85-м, забитым за национальную команду.

Благодаря этому он обошел венгра Ференца Пушкаша, на счету которого 84 гола.

На текущем чемпионате мира гол в ворота Марокко стал для Роналду четвертым. Он лидирует в общем списке бомбардиров. На втором месте — полузащитник сборной России Денис Черышев с тремя голами.


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