Компания «Строительный трест» отчиталась о ходе строительства 5 комплексов

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Сосновка», а также МФК GRANI и AVATAR.

В ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье идет процесс передачи 5 лота госкомиссии. Шесть домов в составе лота будут введены в эксплуатацию в течение нескольких недель.

В 6 лоте проекта смонтированы окна во всех квартирах. Витражи готовы на 90%. Стены МОПов с 4 по 6 этаж оштукатурены во всех секциях. Строительство 7 лота ЖК NEWПИТЕР идет параллельно с шестым: во всех квартирах (со второго по шестой этаж) смонтированы окна, на кровле строители приступили к монтажу парапетов, в двух секциях проведена разводка под отопление, в квартирах выполняется стяжка пола. 7 лот должен быть введен в эксплуатацию во втором квартале 2019 г.

На территории жилого квартала продолжается строительство общеобразовательной школы на 550 учеников. В настоящий момент выполняются перекрытия третьего этажа.

В ЖК «Капитал» в Кудрово продолжается строительство лотов 7-21 и 8. 5 лот построен, идет процесс ввода в эксплуатацию.

В секциях А-Г в составе лота 7-21 завершается строительство последнего, 25 этажа.

Продолжается строительство пристроенного детского сада на 150 мест: строители приступили к внутренней отделке, идут сантехнические и вентиляционные работы.

На 8 лоте (ЖК «Архитектор») залиты перекрытия над первым этажом на секции 8.2, на секции 8.3 – над вторым. На секции 8.1 выполнены стены и колонны первого этажа. В ближайшее время на секции 8.4 будут залиты фундаментные плиты.

В Выборгском районе, на проспекте Тореза, 77, продолжается возведение ЖК «Сосновка». В настоящий момент на первых семи секциях выполняется кирпичная кладка стен третьего этажа.

В многофункциональном комплексе GRANI на пересечении улиц Большая Зеленина и Корпусная завершаются работы по дизайнерской отделке мест общего пользования. Идет передача объекта управляющей компании.

В МФК AVATAR на Петровском острове продолжаются фасадные, кровельные, штукатурные, сантехнические, вентиляционные и слаботочные работы. Проводится витражное остекление объекта. Ведется монтаж механизированной автоматической парковки и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Общая готовность многофункционального комплекса составляет 70%.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/