Хельсинки раздаривает старые трамваи

Транспортная компания финской столицы HSL решила отдать в дар отжившие свой век трамваи тому, кто найдёт им наилучшее применение. Самый старый из списанных вагонов был изготовлен в 1920-х годах, сообщает Yle.

Владелец списанных товаров поставил условие: важно, чтобы трамвай использовался "достойно", с учётом его почтенного возраста и статуса. То есть домик на даче из него сделать не получится. Не разрешается без ведома компании трамваи передавать в другие руки и вывозить из страны.

В музей их решено не перемещать. Заявки принимаются до конца лета.

Ранее сообщалось, что к 2021 году между Хельсинки и Эспоо будут курсировать 30 новых скоростных трамваев стоимостью 100 млн евро.