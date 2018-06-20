Матвиенко: Вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел»
Законопроект о повышении пенсионного возраста должен быть рассмотрен и принят осенью 2018 года. Откладывать это решение недопустимо.
Как пишут «Ведомости», об этом 20 июня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается отложить – нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Обсуждать, корректировать... Но принимать надо, не откладывая, осенью этого года», – цитирует издание ее слова.
Матвиенко подчеркнула, что вопрос повышения пенсионного возраста «перезрел». При этом она не исключила, что в законопроект будут внесены изменения. Свои отзывы на документ сейчас готовят в регионах. Местным властям глава Совфеда посоветовала обсуждать пенсионную реформу «на улицах» – встречаться с профсоюзами, оппозиционными партиями и даже ходить на митинги.
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный, профсоюзы, левые и либеральные партии собирают протестующих против пенсионной реформы. «Фонтанка» подробно писала обо всех протестных акциях, которые планируется провести в России по этому поводу.
Справка:
Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, начиная с 2019 года. Инициатива уже вызвала недовольство по всей России. Первая волна выступлений прокатилась по стране 16 июня. Как писали в СМИ, в Кремле не исключают возможного смягчения реформы, если протесты окажутся слишком серьезными.