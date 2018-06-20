«Новокрестовская» выстояла перед 30 тысячами болельщиков после матча Россия - Египет

Фанаты проверили на прочность новую станцию зелёной ветки петербургского метро в ночь на 20 июня. Через «Новокрестовскую» с одиннадцати вечера до двух ночи прошёл поток в 29,5 тысячи пассажиров. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе подземки Северной столицы.

В дни футбольных матчей метро продлевает работу. В ночь на 27 июня после встречи на стадионе «Санкт-Петербург» Нигерии и Аргентины станции будут принимать пассажиров до двух ночи, в ночь на 11 июля — до трёх часов.

Накануне сборная России победила египтян со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.