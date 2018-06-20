В Совфеде поспорили, кто дешевле – адвокат или переводчик

Российскому министру финансов припомнили его обещание поднять оплату адвокатам по назначению. Антон Силуаногв ответил, что 1,6 млрд рублей задолженности уже погашены. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов пригрозил всероссийской стачкой.

По данным «Фонтанки», 20 июня в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации вопрос о государственных адвокатах поднял сенатор от Астраханской области Александр Башкин, напомнив, что бесплатная юрпомощь – это конституционное право граждан. По его словам, действующая базовая ставка оплаты труда адвоката в 550 рублей является дискриминационной по сравнению с другими участниками процесса. «Например, переводчик в судебном процессе получает от 1000 рублей в час, притом что он является менее значимой процессуальной фигурой, чем защитник, с гораздо меньшей интеллектуальной и стрессовой нагрузкой», – подчеркнул он.

По словам Башкина, в такой ситуации адвокаты, осуществляющие защиту граждан по назначению органов и правопорядка и суда, готовы к массовым отказам от защиты. «Такая оплата их труда до налогообложения составляет 550 рублей в день, что заметно ниже прожиточного уровня. Более 40 тысяч адвокатов обратились к президенту, и он дал поручение правительству решить эту проблему», – адресовал свои слова Силуанову сенатор.

«Мы знаем эту проблему, в том числе о существовании задолженности перед адвокатами», – отреагировал министр, напомнив, что в прошлом году на погашение задолженности было выделено около 1,6 млрд рублей. «И в этом году у нас нет проблем с финансовым обеспечением этих полномочий», – констатировал вице-премьер.

Что касается увеличения объема вознаграждения адвокатам, Силуанов выразил готовность министерства «двигаться в этом направлении». «Мы будем работать с соответствующими ведомствами, в первую очередь министерством юстиции, которые нам представят обоснования по дополнительной потребности по вознаграждению адвокатов. Мы понимаем необходимость более квалифицированной защиты и, соответственно, это не может быть осуществлено за небольшие деньги», – сказал Силуанов.

«Мы готовы пойти на увеличение расходов на вознаграждения адвокатам, и будем рассматривать соответствующие расчеты и на их основе принимать решение», – добавил он.

В свою очередь статс-секретарь ФПА, экс-сенатор Константин Добрынин выразил признательность коллегам-законодателям за то, что они понимают необходимость исправления оскорбительной и унизительной ситуации с оплатой квалифицированного труда адвокатов, но предупредил: «Если такая ситуация сохраниться, то я, увы, не исключаю осеннюю волну адвокатских забастовок – люди не должны работать даром».

В апреле 2018 года в ответ на обращение Федеральной палаты адвокатов (ФПА) президент России Владимир Путин дал кабинету министров поручение проработать вопрос об увеличении размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда. Срок его исполнения был продлен до 20 июля 2018 года.