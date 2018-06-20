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21.06.2018 11:40

«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино

«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино
Фото предоставлено компанией «Ситилинк»

С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).

В честь открытия «Ситилинк» проведет «Праздник СуперЦен»*, покупателей ждут розыгрыш техники и подарочных сертификатов, стартует акция «1 000 товаров по рублю»*, специальные цены на большинство товаров, призы, конкурсы и море приятных сюрпризов.

В три праздничных дня, когда новый магазин впервые распахнет свои двери для петербуржцев, покупателей порадуют специальные низкие цены на большинство товаров «Ситилинк», среди которых смартфон XIAOMI Redmi Note 5ADIGMA Plane 7700T, планшет PRESTIGIO Muze 8 3G, LED телевизор DIGMA с диагональю 32 дюйма и другие. Также будет действовать одна из самых любимых акций – «1000 товаров по рублю». По ее условиям, при покупке на сумму от 1000 рублей, второй товар из указанного списка продается за 1 рубль.

 Посетителей ждут конкурсы, каждому участнику выпадет шанс выиграть действительно ценные подарки. Во время открытия всем клиентам, совершившим покупку, будет выдана клубная карта «Ситилинк», владельцем которой в обычные дни можно стать только после покупки товаров на сумму от 5 000 рублей. Карта дает возможность приобретать товары по специальным ценам и иметь множество привилегий.

В ассортименте дискаунтера «Ситилинк», более 50 000 наименований компьютерной цифровой, бытовой и садовой техники, офисной мебели и других товарных категорий. Более 700 мировых брендов в портфеле.

Подробнее со списком адресов магазинов и пунктов выдачи дискаунтера можно ознакомиться здесь: www.citilink.ru/about/stores

*Сроки проведения акций «Праздник СуперЦен» и «1 000 товаров по рублю»  с 22 по 24 июня 2018 года включительно, организатор ООО «Ситилинк», юридический адрес: 107207, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 77, стр. 1.. Подробнее о сроках, количестве товаров участвующих в акции и правилах участия смотрите на сайте: www.citilink.ru/promo/kupchino

 

 


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Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Ситилинк»
21.06.2018 11:40

«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино

С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).
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21.06.2018 11:40
«Ситилинк» объявляет акции в честь открытия нового магазина в Купчино
С 22 по 24 июня 2018 года в северной столице пройдет торжественное открытие пятого в городе полноформатного центра терминальной торговли федеральной сети в ТК «Балатон» по адресу: ул. Ярослава Гашека, 5 (метро Купчино).
20.06.2018 17:31
Приключения с озеленением на намыве Васильевского за деньги из Ганновера
Бизнесмен, уехавший из Ленинграда в 90-х, двадцать лет спустя принял доктрину Кремля. Продав свои активы в Германии, он вернулся зарабатывать в Петербург. Арендовав гектары на намыве Васильевского, вложил деньги в автостоянку и решил хоть как-то озеленить территорию, о которой часто говорят журналисты.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
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